DenizBank, Emirates NBD hissedarlığındaki 6. yılını kutladı

DenizBank, Emirates NBD (ENBD) hissedarlığındaki 6’ncı yılını Tersane İstanbul’da düzenlenen iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı özel bir davetle kutladı.


DenizBank, Emirates NBD hissedarlığındaki 6. yılını kutladı

ENBD Başkan Vekili ve DenizBank Yönetim Kurulu Başkanı Hesham Abdulla Al Qassim, Emirates NBD Group CEO’su Shayne Nelson ve DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ ev sahipliğinde düzenlenen davette, Banka ile iş dünyasının Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki potansiyel iş birliklerine yönelik fırsatlar ele alındı.

Baştuğ, buluşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, DenizBank’ın önümüzdeki dönem hedefinin, uluslararası arenada iş dünyasının güvenilir partneri haline gelmek olduğunu belirtirken, “Emirates NBD ile Türkiye’nin büyük ve en başarılı özel bankalarından biri olma vizyonuyla yol alıyoruz. Hissedarımız, 2023-2025 yılları arasında ülkemizde toplam 28 Milyar Dolar tutarında işleme aracılık etmiş, Türkiye ile çok yakın çalışan bir kurum. Önümüzdeki dönemde, Emirates NBD’nin uluslararası gücü ile DenizBank’ın yerel gücünü birleştirecek, uluslararası arenada da ülkemizin önde gelen firmalarını destekleyeceğiz” dedi.

 

