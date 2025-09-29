Kervan Gıda'dan Polonya'da yeni hamle

Yumuşak şeker üreticilerinden Kervan Gıda, Polonya’daki odaklanma stratejileri kapsamında karsız ve verimsiz ürün kategorilerinden çıkışını tamamladı. Bu çerçevede Kervan Gıda‘nın Polonya'daki bağlı ortaklıkları ZPC Otmuchow S.A. ve PWC Odra S.A. ile alıcı taraf olan Majami S.p. z.o.o. arasında varlık satışına yönelik bir satış sözleşmesi imzalandı.

Varlık satışına ilişkin anlaşma, Polonya’da kurulu çikolata kaplamalı marshmallow ve helva ürün kategorilerine ilişkin üretim hatlarını kapsıyor.

Polonya’da Jelly ve Licorice Ürünlerine Odaklanılacak

Kervan Gıda, yumuşak şeker sektöründe uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında gelecek dönemde jelly ve licorice ürün kategorilerine odaklanmayı hedefliyor. Böylelikle Kervan Gıda’nın Polonya’daki faaliyetleri daha yalın, etkin ve kârlılık odaklı bir yapıya dönüşecek.

Anlaşmaya konu olan çikolata kaplamalı marshmallow ve helva ürün kategorilerindeki ürünlerin satış faaliyetleri 30 Eylül 2025 itibarıyla durdurulacak.