Dünyanın mücevheri İstanbul’da parlayacak

1986’dan bugüne Türkiye’nin mücevher sektöründeki en büyük, dünyanın ise sayılı fuarlarından olan IJS Istanbul Jewelry Show’un 2025 yılındaki ikinci buluşması, 1 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Bu dev buluşmanın, yalnızca Türkiye mücevher sektörünün değil, aynı zamanda dünya mücevher endüstrisinin en önemli buluşma noktalarından birisi olduğunu vurgulayan IJS Istanbul Jewelry Show Kurucu Ortağı Şermin Cengiz, 58.’sini gerçekleştirecekleri organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz; “Türkiye, mücevher üretiminde kalitesi, el işçiliği ve tasarım gücüyle dünyanın önde gelen merkezlerinden biri. Istanbul Jewelry Show sayesinde üreticilerimiz ve tasarımcılarımız, en yeni koleksiyonlarını uluslararası alıcılarla buluşturma imkânı buluyor. Bu, hem ihracatımızın artmasına hem de sektörümüzün dünya pazarındaki konumunu güçlendirmesine büyük katkı sağlıyor” dedi. Fuarın sunduğu ticari kazanımların yanı sıra, küresel trendlerin takip edilmesi ve sektörün geleceğini şekillendiren inovasyonların paylaşılması açısından da büyük bir değer taşıdığını ifade eden Cengiz, “IJS Istanbul Jewelry Show, mücevher endüstrisini sadece bugünüyle değil, yarınıyla da buluşturan, tüm sektöre yön veren stratejik bir fuar olma özelliğini sürdürüyor” dedi.

Mücevherin Ustaları Fuarda

Mücevher İhracatçıları Birliği ve IJS Istanbul Jewelry Show’un ortak projesi olan Designer Club etkinliğinde, yurt içi ve yurt dışından takı tasarımcıları ile mücevher ustaları, ürettikleri koleksiyonları, fuarda kendilerine ayrılan özel alanda sergileyecek. Bir taraftan sektörel tasarım bilincini arttırırken diğer yandan yeni iş olanakları sağlayan ve katılımcılarının ticaret ağını geliştiren Designer Club, IJS Istanbul Jewelry Show’u ziyaret eden profesyonellere yeni ufuklar açacak.

IJS, Mücevher Sektörünün Kültür Sanat Hareketine de Ev Sahipliği Yapıyor

Mücevher İhracatçıları Birliği ve IJS Istanbul Jewelry Show'un desteğiyle fuar kapsamında beşinci kez düzenlenen "Art for Jewellery: Inspiration Hub", sektörün ilham merkezi olmaya devam ediyor. 01 Ekim Çarşamba günü başlayıp 3 Ekim Cuma günü sona erecek etkinliklerin açılış gününde “Instagramı’ı Markanızı Parlatmak İçin Nasıl Kullanabilirsiniz?” sorusu yanıt bulurken, bir diğer oturumda “Mücevher Endüstrisinde Sürdürülebilirliğin Geleceği” masaya yatırılacak. 2 Ekim Perşembe günü ise Dünyanın lider trend öngörü firması WGSN tarafından 2026 İlkbahar & Yaz Mücevher Trendleri Semineri gerçekleştirilecek. Günün diğer konu başlığı mücevher sektöründe disiplinler arası diyaloglar ve markaların yeni nesil pazarlama ipuçları olacak. Etkinliğin kapanış oturumunda ise “Parlak Fikirler, Güçlü İttifaklar Kadın İnisiyatifleri ve Networking” konuşulacak.