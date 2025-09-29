ARA
İtfaiye daire başkanları ISAF 2025'te buluşuyor

Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri haline gelen yangın güvenliği, bu yıl ISAF 2025’in ana teması oldu. 25 büyükşehir itfaiye daire başkanı, AFAD ve uluslararası uzmanlar aynı sahnede buluşacak.


Türkiye son yıllarda, hem orman yangınları hem de şehirlerdeki yapısal yangınlarla birlikte yangın güvenliğini artık hayati bir mesele olarak yaşıyor. İklim değişikliği, artan sıcaklıklar, düzensiz kentleşme, enerji kullanımındaki dönüşüm (özellikle elektrikli araçlar ve güneş panelleri) yangın risklerini her geçen gün büyütüyor. Antalya, Muğla, Çanakkale gibi bölgelerde ardı ardına yaşanan büyük orman yangınları, kent merkezlerinde elektrik kaynaklı yangın vakalarının artışı ve iş güvenliği eksiklikleri, bu konunun yalnızca bir sektör meselesi değil, ülke güvenliği ile doğrudan bağlantılı bir sorun olduğunu gösteriyor.

Tam da bu noktada, 8–11 Ekim 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan 29. ISAF International, yangın güvenliği alanında yeni bir dönemin başlangıcı olmayı hedefliyor.

ISAF’ı düzenleyen Marmara Fuarcılık Genel Müdürü Ferhat Bayram, yangın güvenliği temasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye hem coğrafi yapısı hem de iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle yangınlara karşı en kırılgan ülkelerden biri. Ormanlarımızda yaşanan büyük felaketlerden kentlerdeki elektrik kaynaklı yangınlara kadar çok geniş bir risk alanıyla karşı karşıyayız. Yangın artık yalnızca itfaiyenin değil, hepimizin gündeminde. ISAF 2025’i bu nedenle yangın güvenliğine odakladık. Burada yapılacak tartışmalar ve ortaya konacak çözümler, yalnızca sektörün değil, toplumun geleceği açısından kritik olacak.”

 

