Yemekhanelerin iş kültüründe önemi arttı

Geçen yıla göre bu yıl tatil günlerinin daha fazla olması nedeniyle çalışma gün sayısının düşmesine rağmen beyaz yakalı çalışanlara sağlanan yemek adedinde yüzde 21 artış olduğunu belirten SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Can Kocabaş, “Bu da ofise dönüşün hızlandığına işaret ediyor. İşverenler çalışanları ofise çekebilmek için cazip yan haklar sunmak durumunda kalıyor. Bunların en başında ise öğle yemekleri geliyor. Herkesin damak zevkine hitap edecek, çok daha fazla yemek çeşidini barındıran zengin ve beslenme açısından dengeli menü talepleri artıyor” dedi.

Pandemi ile birlikte özellikle beyaz yakalı çalışanlar uzaktan çalışma sistemine geçtiler. Şimdi ise işverenler tekrardan ofise dönüşü sağlamak için çeşitli yöntemler uyguluyorlar. Bazı şirketler zorunlu dönüşe yönelirken, bazıları dönüşü “tercih edilebilir” kılmaya çalışıyor. Bunun için yan hakları geri dönüş daveti olarak kullanan işverenler, öncelikle yemek haklarında iyileşmeye gidiyorlar.

Boş ofislerin sadece fiziki bir boşluk değil aynı zamanda iş kültüründe de çözülme yarattığını düşünen işverenler, daha ferah yemekhaneler, kişiye özel menü tercihleri gibi konuları önceliklendiriyorlar. Bunun bir sonucu olarak da “insana göre planlama” yaklaşımı, modern iş yerlerinin yeni standardı haline geliyor.

Seçenekli menüler tercih ediliyor

Geçen yıla göre bu yıl tatil günlerinin daha fazla olması nedeniyle çalışma gün sayısının düşmesine rağmen beyaz yakalı çalışanlara sağlanan yemek adedinde yüzde 21 artış olduğunu belirten SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Can Kocabaş, “Bu da ofise dönüşün hızlandığına işaret ediyor. İşverenler çalışanları ofise çekebilmek için cazip yan haklar sunmak durumunda kalıyor. Bu noktada yan haklar, artık motivasyon aracı değil, bir “geri dönüş daveti” haline geldi. Bunların en başında ise öğle yemekleri geliyor. Öğle yemekleri, günün ortasındaki en somut deneyim. Ve bu deneyim artık sadece doyurucu değil, tatmin edici de olmak zorunda. Pandemi ile birlikte yeni iş yapış şekilleri yemek konusunda kişilere seçim özgürlüğü de getirmişti. Çünkü yemekhanede çıkan belirli yemeği yemek yerine istediği herhangi bir şeyi evine sipariş verebiliyorlardı. Bu özgürlüğü ofis ortamına taşımak, dönüşü kolaylaştıran en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Ofislerde dönüşü kolaylaştırmak ve hızlandırmak için yemek seçenekleri artırılıyor. Herkesin damak zevkine hitap edecek, çok daha fazla yemek çeşidini barındıran zengin ve dengeli menüler sunuluyor. Kendi damak zevkine göre yemek seçimi yapabilen çalışanlar, kendi kararını vermiş gibi hissediyor; bu da aidiyeti artırıyor. Bu çalışanları daha çok mutlu ediyor. Vegan, glütensiz gibi özel diyet ihtiyaçlarına yönelik seçenekler de arttı. Kurumlar bu detaylara dikkat ettikçe, çalışanlar “anlaşıldıklarını” hissediyorlar. Esnek yemek saatleri ve yemekhanelerin mimari özellikleri önemini artırıyor. Hibrit çalışma düzeniyle devam eden şirketler, çalışanların ofiste geçirdikleri gün ve saatlere göre yemek servis saatlerini ve mekanlarını esnekleştirdi” dedi.