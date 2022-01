Doğan Yatırım Bankası ve Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu Kalkınma Aracı (The Development Facility of the European Fund for Southeast Europe – EFSE DF) Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde ticaret yapan binlerce mikro küçük ve orta ölçekli işletmenin ihtiyaç duyabileceği finansmana erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yenilikçi bir projenin ilk aşaması için anlaşmaya vardı. Bu kapsamda EFSE DF, Doğan Yatırım Bankası’nın dijital çözümlerinin geliştirmesine ve otomatik kredi karar altyapılarının oluşturulmasına destek verecek.

Mevcut durumda KOBİ’lerin geleneksel bankacılık ürünleri ile finansmana erişimi firmaların verebildiği teminat kapasiteleri ile sınırlı durumdadır. Doğan Yatırım Bankası, yeni dijital finansman çözümleri ile , KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak gelişimini desteklemek amacıyla, analitik modellerden de yararlanarak, kısa vadeli işletme sermayesi kredileri ve alacak finansmanı çözümleri sunmayı hedefliyor.

“Doğan Yatırım Bankası ile yeni proje için heyecan duyuyoruz”

EFSE DF Başkanı Thomas Reker, “Türkiye’de dijital bankacılık hizmetlerinde büyüme fırsatları göz önüne alındığında Doğan Yatırım Bankası ile yapacağımız bu yeni proje için heyecan duyuyoruz. KOBİ’ler Türk ekonomisinin bel kemiğidir ve yeni dijital çözümlerin, geleneksel çözümlerin küçük işletmelere sağladığı hizmetlerdeki eksiklikleri giderme potansiyeline sahip olduğuna kesinlikle inanıyoruz” dedi.

“Türkiye’de şirketlere özel finansman çözümleri sunarak büyümelerini destekleyeceğiz”

Doğan Yatırım Bankası CEO’su Hulusi Horozoğlu ise; “Bankacılık sektörüne yeni katılan bir banka olarak EFSE DF ile yaptığımız bu değerli iş birliği, Doğan Yatırım Bankası’nın Türk ekonomisine ve iş dünyasına katma değerli çözümler yaratma stratejisine güveninin bir göstergesidir. Türk şirketlerine özel finansman çözümleri sunarak sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerini destekleme ve KOBİ’lerin finansmana erişmesine yardımcı olurken ülkede e-ticaret ekosisteminin güçlenmesine katkıda bulunma misyonumuza kıymetli bir destektir. ” dedi.