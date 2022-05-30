Fibabanka, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin (TMKŞ) desteğiyle Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracının dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Fibabanka açıklamasına göre, başarılı bir şekilde tamamlanan ihraçta Fibabanka’nın kullandırdığı toplam 280 milyon liralık tüketici kredisi seküritize edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi’nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere 9 farklı vade aralığında en kısa 33, en uzun 343 gün vade olacak şekilde toplam 280 milyon TL tutarındaki ihracı başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Mert, ihraç edilen VDMK’’arın getirisini kredilerin ödenme performansı ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılması ile oluşacak pozitif getiriyle değişecek şekilde tasarladıklarını belirterek, “İhraç edilen VDMK’lar sayesinde Bankamız, aktifteki kredilerini menkul kıymetleştirerek bilançosunu çok daha esnek ve likit bir şekilde yönetme olanağına sahip olurken, söz konusu menkul kıymete yatırım yapan yatırımcılar ise bu ürünler aracılığıyla kredilerin nakit akışını ve getirilerini portföylerine almış olacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

Fibabanka’nın yeni varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarına yönelik olarak TMKŞ ile çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiğini belirten Mert, “Bugüne kadar tüketici kredileri ile sınırlı gerçekleştirdiğimiz ve toplamda yılbaşından bugüne 1,4 milyar TL tutara ulaşan ihraçlara ilave olarak yeni dönemde hem bireysel hem de tüzel segmentte farklı kredi portföylerini dahil ederek VDMK ihraçlarımızı zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda 3 tane daha yeni fon kurmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.