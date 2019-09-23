Garanti BBVA’dan bono ihracı
Garanti BBVA, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren TLREF’e endeksli ilk finansman bonosu (Türk Lirası Gecelik Referans Faize endeksli finansman bonosu) ihracını gerçekleştirdi.
Ayda bir kupon ödemeli, 93 gün vadeli, 300 milyon TL nominal tutarında planlanan finansman bonosunun faizi, TL gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine yüzde 0,25 ilave getiri olarak belirlendi.
Yatırımcılardan gelen yoğun talep sonucu, ihraç 975 milyon TL olarak tamamlandı. Garanti BBVA bu ihracıyla, özel bankalar arasında yapılan en yüksek hacimli TLREF’e endeksli ihracı gerçekleştirmiş oldu.
TLREF oranına dayalı ürünlerin önümüzdeki dönemde daha çok yaygınlaşacağına ve finansal piyasalarda derinliğin artmasına katkıda bulunacağına inanan Garanti BBVA, müşterilerini yeni ürünlerle buluşturmaya devam edeceğini açıkladı.
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