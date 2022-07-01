Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin Bakanlık girişimleriyle 350 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.
Bakan Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, “Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin liraya yükseltildi.” ifadesine yer ver veren Muş, limit artışının esnafa hayırlı olmasını diledi.
Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL’ye yükseltildi.
Esnafımıza hayırlı olsun.
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 1, 2022
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