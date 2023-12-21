Türkiye Finans'tan emeklilere 12 bin 500 TL promosyon fırsatı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, "Emekli Maaş Promosyon Kampanyası" ile maaşlarını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere özel fırsatlar sunuyor.

Maaşını Türkiye Finans'a getiren emekliler 12 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık etmeleri durumunda ise her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabilecek.

Emekli Maaş Promosyon Kampanyası, emekli müşterilerine kiralık kasa hizmetinde yüzde 50 indirim, maaş yatmadan 3 gün önce Yedek Hesaptan 2 bin 500 TL'ye kadar ücretsiz para çekme ayrıcalığıyla 8 bin 300 anlaşmalı Yapı Kredi ve PTT ATM’lerinden günlük 5 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme fırsatının yanı sıra EFT, havale ve FAST gibi bankacılık işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirme imkanı tanıyor.