Yapı Kredi Yatırım üst yönetiminde yeni dönem
Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Gülsevin Çipli’nin emekliliğinin ardından, genel müdürlük görevini Yılmaz Arısoy devraldı.
Genel müdürlük görevini üstlenmeden önce Yapı Kredi Yatırım’ın mali işler ve operasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Arısoy, yeni dönemde yurtdışında ve Yapı Kredi bünyesinde yürüttüğü çeşitli görevlerde edindiği deneyimini Yapı Kredi Yatırım’a aktaracak.
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Yılmaz Arısoy, kariyerine 1997’de Koç Holding bünyesinde finansman grubunda başladı.
Sonrasında Cornell Üniversitesi’nde işletme yüksek lisans eğitimini (MBA) tamamlayan Arısoy, New York’ta Lehman Brothers’da kurumsal finansman üzerine deneyim kazandı.
New York’ta UBS Investment Bank’te yatırım bankacılığı, Virginia’da Capital One Bank’te kredi kartları ve tüketici finansmanı alanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu.
2006 yılında Türkiye’ye dönerek Yapı Kredi’de MIS ve iş planlama grubu başkanı olan Arısoy, 2010 yılında UniCredit Bankacılık Grubu bünyesinde UniCredit Bank Slovenia’da genel müdür yardımcılığı (CFO) görevine atandı. Yapı Kredi Yatırım’a 2014’te geçen Arısoy, yeni görevine başladı.
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