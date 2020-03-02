Emeklilerin promosyon ödemeleri başlıyor (2020)

Emeklilerin promosyon ödemeleri başlıyor
Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemeleri başlıyor. Emekliler 1 Mart’ta ikinci promosyonu almaya hak kazanmıştı. Promosyon ödemeleri emekli maaşların yatmasının ardından yapılacak.
13 milyon emeklinin gözü bankaların promosyon ödemelerinde. Emekliler 3 yıl aradan sonra ikinci kez promosyon alacak. TRT Haber’in haberine göre ödemeler maaşların yatmasının ardından başlayacak.
Emeklilere promosyon ödemesi ilk kez Mart 2017’de yapıldı. SGK’nın bankalarla imzaladığı protokolle hayata geçirilen promosyon ödemeleri için taahhüt süresi bu ay itibarıyla doldu. Bankaların kampanyaları da hızlandı.
BANKALAR FIRSATLAR SUNUYOR
3 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte emekliler bankalardan yeniden promosyon almaya hak kazandı. Bu kapsamda da bankalar emekliler için farklı fırsatlar sunuyor. Taahhüdü dolan emekli ise istediği bankayla anlaşabilecek.
2017’DEKİ PROMOSYON ÖDEMELERİ
2017’deki promosyon ödemelerinde 1000 lira aylık alanlara 300 lira, 1000- 2000 lira arasında aylık alanlara 375 lira, 2000 lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira verilmişti.
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