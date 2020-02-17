IMF Başkanı'ndan yapısal reform uyarısı - Ekonomist

IMF Başkanı’ndan yapısal reform uyarısı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgiev, 2019’un finansal krizden bu yana en kötü yıl olduğunu belirterek, “Merkez Bankaları senkronize biçimde faiz indirimleriyle müdahale etti. Mali önlemler de alındı. Ancak yapısal reformların eksikliği küresel ekonomiye zarar veriyor” dedi.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva Bloomberg International’a verdiği mülakatta para politikası alanı daralırken yapısal reformların önemine dikkat çekti. Georgieva koronavirüsün etkilerini de değerlendirdi.
Çin’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs hakkında çok fazla belirsizlik olduğunu, Çin Merkez Bankası’nın virüs nedeniyle agresif önlemler aldığını belirtti.
Georgieva virüsün etkilerine dair “Bunun Çin ekonomisini ne ölçüde etkilediği, Çin’in ötesine yayılıp yayılmayacağını bilmiyoruz, senaryolarla hareket ediyoruz. En olası senaryo; bu salgının hızlıca kontrol altına alınması ve V şeklinde hızlı bir toparlanma olması.” diye konuştu.
Çin’in dünya ekonomisinde çok büyük payı olduğunu belirten Georgieva “Çin, turizm sektörü için çok önemli. Turistler tarafından harcanan her 1 doların 18 senti Çin’den geliyor. Dünyada imalat sektörünün % 28’i Çin’e ait.” şeklinde konuştu.
Çin’in hem virüsün kontrol altına alınması, hem de ekonomiye likidite enjekte etme konusunda agresif önlemler aldığına dikkat çeken Georgieva Çin Merkez Bankası’nın faizleri indirip teşvikleri artırdığını ifade etti.
2019 yılının finansal krizden bu yana en kötü yıl olduğunu kaydeden Georgieva, “Merkez Bankaları senkronize biçimde faiz indirimleriyle müdahale etti. Mali önlemler de alındı. Ancak yapısal reformların eksikliği küresel ekonomiye zarar veriyor. Para politikası alanı daralıyorken yapısal reformlar büyüme için önemli.” ifadelerini kullandı.
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