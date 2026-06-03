Notre Dame’ın altı kaynıyor: İşçiler katedrali onarırken altından bambaşka bir Paris çıktı

Fransa, yangından sonra Notre Dame Katedrali’ni yeniden açmaya hazırlanıyor. Ancak işçiler ön meydanda çalışırken büyük bir sürprizle karşılaştı. Arkeologlar yerin hemen altında, Paris’in tam iki bin yıllık geçmişini buldu. Uzmanlar bu çalışmayı son yılların en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak görüyor.
1 Yerin dört metre altında zaman yolculuğu
Kazılarda Roma İmparatoru Konstantin dönemine ait bir madeni para, Orta Çağ’dan kalma seramikler ve eski ev kalıntıları çıktı. Ekipler sadece dört metrelik bir derinlikte koskoca bir tarih katmanına ulaştı. Kazı başkanı Camille Colonna, Notre Dame kurulurken bu bölgede insanların zaten yoğun bir şekilde yaşadığını söylüyor.
2 Seramiklerin üzerindeki sır çözülemedi
Arkeologlar toprağın altından çıkardıkları bazı seramiklerin üzerinde kırmızı renkli, tuhaf işaretler fark etti. Üstelik bu semboller farklı parçalarda da karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar işaretlerin anlamını henüz çözemedi ancak bunların o dönemin ticareti veya günlük yaşamıyla ilgili olduğunu düşünüyor.
Koruma uzmanı Lucie Altenburg, bu çalışmanın Paris tarihini anlamak için çok nadir bir fırsat olduğunu belirtiyor.
4 Arkeologlar daha da derine inmek istiyor
Ekip şu anki bulgularla yetinmek istemiyor. Roma ve Orta Çağ dönemini geride bırakan araştırmacılar, kazıyı daha da derinleştiriyor.
Hedefleri, Paris’in resmi kuruluşundan önceki ilk dönemlere, yani şehrin en kökenine ulaşmak. Altenburg, "Daha önce hiç gitmediğimiz kadar eskiye gitmek istiyoruz" diyerek heyecanını paylaşıyor.