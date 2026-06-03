Notre Dame’ın altı kaynıyor: İşçiler katedrali onarırken altından bambaşka bir Paris çıktı

Arkeologlar toprağın altından çıkardıkları bazı seramiklerin üzerinde kırmızı renkli, tuhaf işaretler fark etti. Üstelik bu semboller farklı parçalarda da karşımıza çıkıyor. Araştırmacılar işaretlerin anlamını henüz çözemedi ancak bunların o dönemin ticareti veya günlük yaşamıyla ilgili olduğunu düşünüyor.