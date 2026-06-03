Nükleer santral gücünde batarya: İsviçre'den 1 milyar dolarlık yatırım

İsviçre'nin kuzeyinde enerji depolama alanında dikkat çeken bir proje yükseliyor. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları kapsamında yaklaşık 27 metre derinliğinde ve iki futbol sahası uzunluğunda bir alan hazırlanıyor. Bu dev yapı, ülkenin ilk redoks akış bataryasına ev sahipliği yapacak. Proje tamamlandığında ise dünyanın en büyük akış bataryası unvanını alacak.

Projenin arkasında İsviçre merkezli enerji şirketi FlexBase yer alıyor. Şirket, 1 milyar doların üzerinde yatırımla kuracağı tesisle elektrik şebekesindeki dengesizlikleri azaltmayı ve olası kesintilerin önüne geçmeyi hedefliyor. Sistem, hem İsviçre hem de Avrupa'nın elektrik ağını destekleyecek.