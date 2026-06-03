Nükleer santral gücünde batarya: İsviçre'den 1 milyar dolarlık yatırım

İsviçre'nin kuzeyinde enerji depolama alanında dikkat çeken bir proje yükseliyor. Bölgede yürütülen kazı çalışmaları kapsamında yaklaşık 27 metre derinliğinde ve iki futbol sahası uzunluğunda bir alan hazırlanıyor. Bu dev yapı, ülkenin ilk redoks akış bataryasına ev sahipliği yapacak. Proje tamamlandığında ise dünyanın en büyük akış bataryası unvanını alacak.
Projenin arkasında İsviçre merkezli enerji şirketi FlexBase yer alıyor. Şirket, 1 milyar doların üzerinde yatırımla kuracağı tesisle elektrik şebekesindeki dengesizlikleri azaltmayı ve olası kesintilerin önüne geçmeyi hedefliyor. Sistem, hem İsviçre hem de Avrupa'nın elektrik ağını destekleyecek.
1 Nükleer santral seviyesinde güç
FlexBase'in kurucu ortaklarından Marcel Aumer'in verdiği bilgilere göre tesis, milisaniyeler içinde 1,2 GW enerji alıp verebilecek. Bu güç, Almanya sınırına yakın konumdaki Leibstadt Nükleer Santrali'nin üretim kapasitesine yakın bir seviyeye denk geliyor.
Sistem özellikle rüzgar santrallerinde oluşan fazla elektriği depolayacak. Üretimin yüksek, tüketimin düşük olduğu dönemlerde enerji saklanacak ve ihtiyaç anında yeniden şebekeye aktarılacak.
2 Redoks akış bataryaları nasıl çalışıyor?
Redoks akış bataryaları, enerjiyi sıvı elektrolit tanklarında depoluyor. Sistem içerisinde bulunan iki farklı sıvı, özel hücrelerden geçirilerek enerji alışverişi yapıyor.
Batarya şarj olurken iyonlar membran üzerinden geçerek enerjiyi depoluyor. Elektrik gerektiğinde ise süreç tersine dönüyor ve depolanan enerji geri veriliyor.
Bu sistemde şarj ve deşarj döngüleri bataryayı önemli ölçüde yıpratmıyor. Bu nedenle redoks akış bataryaları çok uzun kullanım ömrü sunuyor.
3 Lityum-iyon bataryalara alternatif oluyor
Bugün yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalar kısa süreli enerji depolamada öne çıkıyor. Redoks akış bataryaları ise uzun süreli ve şebeke ölçeğindeki depolama ihtiyaçlarında daha uygun bir seçenek olarak görülüyor.
Teknolojinin bir diğer avantajı ise yanıcı olmaması. Ayrıca kullanılan malzemelerin büyük bölümü geri dönüştürülebiliyor. Son yıllarda tank, pompa ve membran gibi parçaların maliyetlerinin düşmesi de bu sistemlerin daha fazla yayılmasını sağladı.
4 210 bin haneye yetecek enerji depolayacak
Kurulacak tesis 2,1 GWh enerji depolama kapasitesine sahip olacak. Bu miktar, yaklaşık 210 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede.
Proje yalnızca enerji arzını desteklemekle kalmayacak. Bölgede sayıları hızla artan yapay zeka veri merkezlerinin yüksek elektrik ihtiyacına da katkı sağlayacak.
5 Dünyanın en büyük akış bataryası olacak
Tesis, bugün dünyanın en büyük akış bataryası olarak gösterilen Çin'deki 700 MWh kapasiteli Xinhua Ushi tesisini geride bırakacak. Benzer projeler üzerinde Japonya ve Almanya da çalışmalarını sürdürüyor.
FlexBase, projeyi 2029 yılında tamamlamayı planlıyor. Batarya sistemi, yaklaşık 20 bin metrekarelik bir teknoloji kampüsünün parçası olacak. Kampüste veri merkezi, araştırma laboratuvarları ve ofisler de yer alacak.