ARA
DOLAR
39,76
0,01%
DOLAR
EURO
46,76
0,88%
EURO
GRAM ALTIN
4275,87
0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
9400,69
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bebek mamalarına yeni düzenleme

Bebeklere yönelik gıda ve devam formüllerinin üretiminde protein kaynağı olarak kullanılan protein hidrolizatlarına, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı dahil edildi.

26 Haziran 2025 | 11:38
Bebek mamalarına yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, bebek ve devam formülleri, inek sütü veya keçi sütü proteinleri ve soya proteini izolatlarından üretilebiliyor. Ayrıca, protein kaynağı olarak belirli gerekliliklere sahip protein hidrolizatlarına da izin veriliyor.

Yapılan değişiklikle, inek sütü kaynaklı peynir altı suyunun işlenmesiyle elde edilen bir protein hidrolizatı daha eklendi.

Düzenlemeyle protein kaynağı olarak kullanılacak en az yüzde 70 protein içeren, yüzde 100 tatlı peynir altı suyu proteini konsantresinden oluşan, inek sütünden elde edilen peynir altı suyu proteinin, üretimi ve içeriğine ilişkin kriterler belirlendi. AA

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4275,87 0,39%
  • ALTIN ONS 3344,55 0,37%
  • BIST 100 9400,69 -0,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,955 -0,854%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36882 -0,2743%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,21 -0,5376%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,7645 0,0148%
  • EURO/DOLAR 1,1723 0,5244%
  • EURO/TURK LIRASI 46,7642 0,8808%
  • STERLIN/DOLAR 1,37478 0,60593%
Borsa Haberleri
Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL