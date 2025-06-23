ARA
DOLAR
39,60
-0,17%
DOLAR
EURO
45,85
0,32%
EURO
GRAM ALTIN
4303,49
0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
9141,31
-0,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Çikolata fiyatlarında kayıtlardaki en yüksek artış

Çikolata fiyatlarında kayıtlardaki en yüksek artış

İngiltere'de çikolata fiyatlarında mayısta yüzde 17,7 ile kayıtlardaki en yüksek artış görüldü.

18 Haziran 2025 | 13:46
Son Güncellenme: 18 Haziran 2025 | 14:38
Çikolata fiyatlarında kayıtlardaki en yüksek artış

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) verilerine göre, ülkede çikolata fiyatları rekor hızda artıyor. Mayısta çikolata fiyatlarında yüzde 17,7 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 2016'dan beri en büyük artış görüldü.

Çikolata fiyatlarındaki artışta, Gana ve Fildişi Sahili gibi kakao üreticisi ülkelerdeki kötü hava koşullarının yol açtığı zayıf hasat ve fiyatların artması etkili oldu.

Çikolata stokları yıl başından beri tüm zamanların en düşük seviyesinde seyrederken, bu durum da çikolata fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

Öte yandan, İngiltere Gıda ve İçecek Federasyonu'na göre, mayısta çikolata dahil 7 kategoride çift haneli enflasyon görüldü. Tereyağı fiyatları yıllık bazda yüzde 18,2 artarken, bu oran dana etinde yüzde 17, kahvede yüzde 13,9, kuzu etinde yüzde 11,2, sakatat ve kakaoda yüzde 10,1 oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de manşet enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 3,4 seviyesinde ölçüldü ancak gıda fiyatları üst üste üçüncü ayda artış gösterdi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4303,49 0,18%
  • ALTIN ONS 3379,65 -0,16%
  • BIST 100 9141,31 -0,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,071 -0,38%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3742 0,03968%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,029%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6045 -0,1732%
  • EURO/DOLAR 1,1577 0,4752%
  • EURO/TURK LIRASI 45,8478 0,3206%
  • STERLIN/DOLAR 1,3527 0,915%
Borsa Haberleri
Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL