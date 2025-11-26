ESK, et fiyatlarındaki hareketliliğe yönelik açıklama yaptı

Et ve Süt Kurumu (ESK) son günlerde et piyasasında gözlenen fiyat dalgalanmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kurumun piyasada meydana gelebilecek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek için tüm imkan ve yetkileriyle süreci yakından izlediği ve gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

"Operasyonel hazırlıklar yapıldı"

Kurum tarafından yıl sonu, Ramazan ayı öncesi ve Ramazan ayı boyunca olan dönemi kapsayacak şekilde tüm tedarik planlamalarının tamamlandığı ve arz güvenliği için gerekli operasyonel hazırlıkların yapıldığı belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu tedbirler kapsamında elde edilen karkas etler; ESK marketlerine, PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatif marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılmaya devam edecektir.



Üreticilerimizden tüketicilerimize kadar tüm paydaşlarımızın bu süreçte herhangi bir mağduriyet yaşamaması, et piyasasındaki istikrarlı yapının korunması için regülasyon faaliyetlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir."