Brezilyalı gıda şirketi BRF’nin satın aldığı Banvit, hem yurtiçinde hem ihracatta büyüyecek. Türkiye’nin BRF için çok kritik bir pazar olduğunu söyleyen Banvit BRF CEO’su Tolga Gündüz, “Türkiye’de büyümek için her türlü fırsata bakıyoruz” diyor.

Brezilyalı gıda şirketi BRF, 2017 yılında Türkiye’nin en büyük beyaz et ve yem üreticilerinden Banvit’i satın alarak Türkiye pazarına girdi.

Bu satın almanın ardından Banvit BRF olarak faaliyet göstermeye başlayan şirket, Banvit’in beyaz et sektöründeki deneyimini BRF’nin global gücüyle birleştirerek büyümesine hız kattı.

Banvit’in 2016 yılında toplam 305 bin ton olan üretimi yüzde 22 artarak 373 bin tona ulaştı. Şirketin cirosu ise 1,5 milyar TL’den 3 milyar 680 milyon TL’ye çıktı. Bugün Banvit, BRF’nin içinde yüzde 8’lik pay alıyor.

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