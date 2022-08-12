Tarım Kredi, marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceği duyurdu. Peki hangi ürünlerde indirime gidildi? Tarım Kredi marketlerinde fiyatı düşecek ürünlerin listesi belli oldu: İşte detaylar…

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.

Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30’un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.

İndirim yapılan ürünler

Söz konusu marketlerde şu ürünlerin fiyatlarında indirime gidilecek:

makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.

Unda yüzde 27, ayçiçeğinde yüzde 11 indirim

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasayı regüle etme görevleri olduğunu belirterek, “Fiyatlar yukarı doğru çıkarken fiyatlarımızı aşağıda tutarak regülasyon görevinde öncülük yaptık, şu anda fiyatlarımızı aşağı alırken ilk hareketi yaparak da piyasada öncülük yaptık.” dedi.

Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, konunun sosyal sorumluluk boyutunun da bulunduğunun altını çizdi.

Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

“Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30’a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak.”

Tarım Kredi olarak çiftçilerden ürün almaya devam ettiklerini söyleyen Yıldırım, piyasayı regüle etmek için patates ve soğan gibi ürünleri depoladıklarını belirtti.

Yıldırım, Tarım Market sayısını artmayı sürdürdüklerini, Mart 2022’de 1000 mağazaya ulaşacaklarını bildirdi.