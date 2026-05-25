"Ekonomi Üzerinden Algı" girişimine DMM'den yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sermaye piyasalarına yönelik açıklamalarının kasıtlı olarak bağlamından koparılarak dolaşıma sokulduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sermaye piyasalarına yatırım yapmak risklidir' dedi." şeklindeki ifadelerin paylaşıldığı belirtildi.

Bu ifadelerin kasıtlı olarak bağlamından koparılarak tek başına dolaşıma sokulduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda yapılan konuşmada finansal okuryazarlığın önemi, yatırımcıların korunması, piyasalarda güven ortamının güçlendirilmesi ve manipülasyonla mücadele edilmesi gibi hususlara vurgular yapılmıştır. Paylaşımlarda çarpıtılarak kullanılan ifade ile finans piyasalarının doğasına ilişkin genel bir gerçeğe dikkat çekilirken; hemen devamında, sermaye piyasalarına güvenin artırılmasının önemine ve düzenleyici kurumların bu husustaki görevlerine özellikle dikkat çekilmiştir. Ekonomi üzerinden algı oluşturmaya yönelik çarpıtılmış paylaşımlara ve kara propaganda içeriklerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."

