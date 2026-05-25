Efsane iki markanın satışı için onay verildi

Eczacıbaşı Holding, Selpak ve Solo markalarının üreticisi olan Sanipak’ın satış sürecine ilişkin Rekabet Kurulu onayının tamamlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamayla birlikte satış sürecinde önemli bir aşama geride kaldı.

Eczacıbaşı, mart ayında Selpak ve Solo markalarını bünyesinde barındıran Sanipak’ın tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satışı için anlaşmaya varmıştı.

20 Mart’ta imzalanan sözleşmede satış bedelinin 600 milyon dolar olduğu açıklanmıştı.

Süreç devam ediyor

Rekabet Kurulu’nun 8 Mayıs’ta onay verdiği Selpak ve Solo markalarının satış sürecinde bir aşama daha tamamlandı. Eczacıbaşı’nın KAP’a yaptığı açıklamada, Sanipak paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD.’ye devrine ilişkin gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izninin alındığı da duyuruldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Sanipak hisselerinin alıcı şirkete devri için gerekli diğer şartların yerine getirilmesine yönelik sürecin devam ettiği belirtildi.

Şirketin KAP açıklaması

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"23.03.2026 tarihli açıklamaya konu, Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") arasında Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Sanipak") paylarının tamamının satışına yönelik olarak imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli yurt içi Rekabet Kurulu izni alındığı 08.05.2026 tarihli açıklamada ifade edilmişti. Bu defa, devir için gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izni de alınmıştır. Sanipak paylarının Alıcıya devrine ilişkin diğer koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kapanış işlemleri söz konusu koşulların sağlanması sonrası gerçekleştirilebilecektir."