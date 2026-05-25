Renault yeni pick-ıp modeli "Niagara"yı tanıttı: Eylül'de sahneye çıkıyor

Uluslararası ürün atağına devam eden Renault, yeni pick-up modelinin adını "Renault Niagara" olarak duyurdu. Bu araç, şimdi ile 2030 yılları arasında Avrupa dışında 14 yeni modelin lansmanını içeren futuREady stratejik planının bir parçası olacak. "Niagara" ismi gücü, dayanıklılığı ve doğa şartlarına karşı koyabilme yeteneğini ifade ediyor. Doğayı ve açık havayı keşfetmeye yönelik bir davet niteliği taşıyor.
Latin Amerika, Renault Group için stratejik bir bölge. Renault, bu yeni pick-up modelinin lansmanıyla birlikte, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Renault Boreal ve Renault Kardian modellerinin başarısının üzerine koyarak ürün atağını hızlandırıyor. Renault Niagara, Arjantin'deki Córdoba fabrikasında monte edilecek. Önümüzdeki 10 Eylül'de tanıtılması planlanan araç, 2026'nın sonlarında Latin Amerika'da satışa sunulacak.
Renault Global Pazarlama Departmanı İsimlendirme Stratejisi Müdürü Sylvia dos Santos, Renault'nun neden Niagara ismini seçtiğini şu sözlerle açıklıyor:
"Niagara ismi Kızılderili (Amerikan Yerlisi) kökenlidir. Suyun gürleyen sesine ve toprakların uçsuz bucaksızlığına atıfta bulunur. Doğanın ihtişamını, gücünü ve sarsılmaz dayanıklılığını çağrıştırırken, bizi açık havayı keşfetmeye davet eder. Hem günlük kullanım hem de seyahatler için tasarlanmış bir aracın vaadini taşımaktadır."
Sağlam tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle hem çok yönlü hem de konforlu olan Renault Niagara, günlük aktivitelere ve kullanıma ideal şekilde uyum sağlıyor. Niagara, geleneksel büyük pick-up'lar ile küçük şehir pick-up'ları arasında yer alan kompakt/orta boy pick-up segmentinde yarışacak. Latin Amerika pazarında oldukça popüler olan Fiat Toro, Ford Maverick ve Ram Rampage gibi modeller doğrudan rakibi olacak.
Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 3 metre aks mesafesine (tekerlekler arası mesafe) sahip olması bekleniyor. Bu boyutlar, onu markanın mevcut pick-up modeli Oroch'tan daha büyük ve daha lüks bir konuma yerleştiriyor.
Niagara Concept modelinden büyük ölçüde miras kalan dikey ve sert hatlı ön ızgara, yüksek yerden yükseklik ve geniş çamurluklar araca güçlü bir arazi karakteri kazandırıyor. Araç, resmi lansman tarihi olan 10 Eylül 2026'da tüm teknik detayları, donanım paketleri ve iç mekan görselleriyle tamamen gün yüzüne çıkmış olacak.