Yerinde üretim yaparak Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üretim tesisi ve ofislerinde 15 farklı ilde günlük 60 bin kişiye yemek hizmeti sağlayan SOA Toplu Yemek, yaz aylarında mutfaklarda gıda güvenliğinin önemine dikkat çeken kritik bilgiler ve önerilerini paylaştı. Şirket, özellikle belli gıda ürünlerinin sıcak havalarda daha kolay bozulduğuna işaret ederek, bu dönemde tedarik zincirinde soğuk zincirin korunmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Üretim tesisi ve ofis mutfaklarında gıdaların saklama koşullarının önemini anlatan SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, “Gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği açısından tedarik zincirinin doğru yönetimi kritik rol oynuyor. Bu doğrultuda; soğuk zincir takibini gerçekleştirebilen güvenilir tedarikçilerle çalışılmak büyük önem taşıyor. Bu sebeple ürünlerin taşınmasında soğutmalı nakliye araçları tercih edilmesini ve sıcaklık değerlerinin düzenli olarak kayıt altına alınmasını öneriyoruz.” dedi.

Yaz aylarında artan hava sıcaklığı, gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyerek hem sağlık hem de hijyen açısından riskleri de beraberinde getiriyor. Yüksek sıcaklık, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların daha hızlı çoğalmasına neden oluyor. Patojen mikroorganizmalar bu koşullarda kolayca hastalık yapıcı hale gelirken, diğer türler ise ürünlerin kısa sürede bozulmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle, raf ömrü kısalan gıdaların doğru koşullarda saklanması ve işlenmesi büyük önem taşıyor.

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle bazı gıdalar yaz aylarında daha çabuk bozulma riski taşıyor. Bu nedenle belirli ürünlerin kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. Özellikle süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, krema), pişmiş et ve tavuk yemekleri, deniz ürünleri, mayonez içeren salatalar, yumurtalı yemekler ile kremalı veya sütlü tatlılar gibi hassas ürünlerin hazırlandıktan hemen sonra servis edilmesi ve oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesi gerekiyor.

Ürünler tedarikçiden hızlıca teslim alınmalı

Gıda saklama kuralları hayati önem taşıyor

SOA Toplu Yemek, yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği yaz aylarında, üretim tesisleri ve ofis mutfaklarında gıdaların uygun koşullarda saklanması kritik bir rol üstlendiğini belirtiyor. Et, tavuk, süt ürünleri ve deniz mahsulleri gibi çok çabuk bozulabilen ürünlerin mutlaka 0-4°C aralığında muhafaza edilmesi ve soğuk zincirin sürekliliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan şirket, donmuş ürünlerin ise en az -18°C derecede saklanması gerektiğini hatırlattı. Soğutma sistemlerinin yaz aylarında daha yoğun çalıştığını belirten şirket, buzdolabı ve soğuk hava depolarının iç sıcaklıklarının düzenli olarak termometreyle kontrol edilmesini de öneriyor.

Yaz aylarında güvenli gıda için hijyen kuralları şart

Yaz mevsiminde artan sıcaklıklar, terleme ve çevresel bulaşma risklerini beraberinde getirerek hem kişisel hem de mutfak hijyeninin önemini daha da artırıyor. SOA Toplu Yemek, bu dönemde güvenli gıda hazırlığı için şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

• Yemek hazırlığı ya da pişirme öncesinde eller mutlaka yıkanmalı.

• Kullanılan tüm ekipmanlar, özellikle doğrama tahtaları ve tezgâhlar temiz olmalı.

• Bozulmuş, çürümüş ya da zarar görmüş gıda kısımları ayıklanmalı; meyve ve sebzeler bol suyla yıkanmalı ve dezenfekte edilmeli.

• Çiğ ve pişmiş ürünler ayrı tutulmalı, hazırlama ve pişirme aşamalarında birbirleriyle temas etmemeli.

• Pişirme işleminin yeterli sıcaklıkta yapıldığından emin olunmalı; özellikle kanatlı etlerinin iç sıcaklığı 75°C’yi geçmeli.

• Buzdolabından çıkarılan yiyecekler dış ortamda uzun süre bekletilmemeli, hemen tüketilmeyecek ürünler (örneğin zeytinyağlılar, mezeler, ara sıcaklar) hızla soğutularak uygun koşullarda muhafaza edilmeli.

• Dondurulmuş gıdalar çözüldükten sonra tekrar dondurulmamalı.

