Uşak’ta jeotermal serada topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen domatesler, Türkiye dahil 9 ülkede sofralarda yer buluyor.

Banaz ilçesinde deniz seviyesinden yaklaşık 1000 metre yükseklikteki 91 dekar alana, Birlik Ziraat yetkilileri tarafından 2014 yılında sera kurma çalışmalarına başlandı. Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla 2016 yılında tamamlanan serada üretim aşamasına geçildi.

Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede kurulu, büyük bölümü camdan oluşan sera, jeotermal kaynakla ısıtılıyor. Seranın 70 dekarlık bölümünde 2016’dan bu yana topraksız tarım yöntemiyle yılda 3 bin 200 ton domates üretiliyor. Kadın işçiler tarafından toplanan ve boyutlarına göre ayrılan domateslerin 1000 tonu İngiltere, Rusya ve Almanya’ya doğrudan, Ukrayna, Romanya, Slovenya, Hollanda ve Bulgaristan’a tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor. 2 bin 200 tonu ise iç piyasada satışa sunuluyor.

İşletme Müdürü Şinasi Öncü, AA muhabirine, seranın tamamının jeotermal olarak planladığını söyledi. Jeotermal kaynakların seracılık için önemli olduğunu vurgulayan Öncü, şöyle devam etti:

“Böyle tesislerde ısı ve enerji çok önemli. İşçilik ve diğer işlemlerin yanında birinci sırada enerji geliyor. Jeotermal kaynak olması büyük avantaj sağlıyor. Büyük bir güç oluyor. Serayı istediğiniz gibi iklimlendirme yapma şansına sahip oluyorsunuz. Zaten bu bölgede böyle bir kaynak olmasından dolayı buraya serayı kurmayı tercih ettik. Bu bölge 1000 rakımda. Kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyor. Jeotermal kaynakla bunu tolere edebiliyorsunuz. İklimlendirmenizi jeotermalden elde ettiğiniz ısıya göre planlayıp üretiminizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz.”

Hedeflerinin ihracatı arttırmak olduğunu aktaran Öncü, “Bu yılki ihracatımız 800 bin avro seviyelerine ulaştı. Bu da bir tarım işletmecisi için iyi bir pay demektir. Hedefimiz üretimimizin tamamını ihraç etmek. Üretim planlamamızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Buradaki projemizi daha da büyütmeyi planlıyoruz. 140 dekar alana ulaşmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımız da buna yeterli. Sonrasında da tamamen üretime ve verimliliğe odaklanacağız.” dedi.

“Ananas ve mango denemeleri yapıyoruz”

Serada topraksız tarım yöntemiyle çilek üretimi de yaptıklarını anlatan Öncü, özellikle kış aylarında ürünün değerli olduğu dönemlerde üretim yapmak hedefimiz. Bunun yanında bu rakımda muz üretimi denemeleri yapıyoruz. Geçen yıl ki denememizde başarılı sonuçlar elde ettik. Şimdi ikinci denememizi yapıyoruz. Aynı zamanda ananas ve mango gibi ürünlerin de denemelerini yapıyoruz.” diye konuştu.

Banaz İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Ünal, ilçedeki bir serada üretilen domateslerin birçok ülkeye ihraç edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve her türlü desteği verdiklerini söyledi.