Yeni yatırımlarla çok hızlı büyüyor
Gaziantepli Tekkeli Gıda, yem, hayvan doğal gübresi ile yumurta üretiyor ve hayvan yemi hammaddesi ticareti yapıyor.
Devreye aldığı yeni yatırımların etkisiyle kapasitesini son beş yılda yüzde 850 artırdı.
2018’de Anadolu 500’de en hızlı büyüyen şirket oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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