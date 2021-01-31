Karaköy’de Fransız Le Galion parfümlerinin üretimi ile 1946’da faaliyete başlayan Tarko, 2021 yılında gözünü yeni ihracat pazarlarına dikti. Tarko Kozmetik Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Lara Eram, 30 yıldır ihracat yaptıklarını ve Gürcistan, Filistin, Kuveyt, Polonya ve Vietnam’da etkin olduklarını belirtiyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

Eram, “2021’de bulunmadığımız pazarlara girmeyi hedefliyoruz” diyor. Türkiye’nin en eski kozmetik firmalarından biri olan Tarko, kurulduğu 1946 yılından bugüne ulaşmayı başaran ender şirketlerden biri. Karaköy’de Fransız Le Galion parfümlerinin üretimi ile faaliyete başlayan şirket, bugün kozmetik yardımcı malzemeleri olarak bilinen Itriyat” alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Kişisel Bakım ürünleri, makyaj fırçaları, saç fırçaları gibi 1200’ü aşkın ürünü beş ana marka altında tüketici ile buluşturuyor. Tarko Kozmetik Satış ve iş Geliştirme Yöneticisi Lara Eram firmanın en güçlü yönlerinden biri çeşitlilik olduğunu belirterek, “Bir satış kanalı, Tarko firmasından itriyat ve makyaj aksesuar ihtiyacının büyük bir kısmını tedarik edebilir” diyor.

Ayrıca özel günlere ve sezonlara yönelik sürekli bir çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Eram, “Kozmetik sektörü de artık moda sektörü gibi sezonsal ürün lansmanlarına yöneldi. Firma olarak tasarıma önem veriyoruz, üç ayrı tasarımcımız ile fikirler ve ürünler geliştiriyoruz” diye konuşuyor.

YERLİ ÜRETİME DESTEK

2020 yılında “Lionesse” markalarının altında “Lionesse Baby” ürün grubunu sunmaya başladıklarını anlatan Lara Eram, 2021’de ise bebek ürünleri/aksesuarları alanında faaliyet göstermeyi planladıklarını söylüyor. 7-8 ürün ile çalışmalara başladıklarını, ürünlerini şimdiden e-bebek, LC waikiki ve CiViL gibi kanallarda satışa sunduklarını dile getiren Eram, “ 2021’de ise bu ivmeyi arttırmayı planlıyoruz.

Ayrıca yerli üretim desteklerimizi artırmayı hedeflemekteyiz. Yerli üretim ağlarına yatırım yaparak, Türkiye’nin kozmetik alanında güçlü bir üretim pazarı olmasını arzuluyoruz” diye konuşuyor. ihracatta 30 yılı geride bırakan şirket, yeni dönemde girdiği pazarları artıracak.

Firmanın en etkin olduğu ülkeler Gürcistan, Filistin, Kuveyt, Polonya ve Vietnam olarak sıralanıyor. 2021 itibarıyla daha önce bulunmadıkları pazarlara girmeyi hedeflediklerini kaydeden Tarko Kozmetik Satış ve iş Geliştirme Yöneticisi Lara Eram, “2020 bitmeden Doğu Afrika’da Cibuti, Somali, Etiyopya ile dağıtım anlaşması imzaladık; bunun mutluluğunu yaşıyoruz” diyor.

Kozmetik sektörünün diğer sektörlere kıyas ile krizlerde büyüyen bir sektör olduğuna işaret eden Eram, şunları söylüyor: “Kişinin stresli ve can sıkıcı zamanlarda kendini iyi hissettirme ihtiyacı yadsınamaz.

Özellikle kadınlar, bu dönemde evde olmanın da verdiği rahatlık ile yeni ürün denemeye yöneldiler. Tabi öte yandan ekonomik resesyon hepimiz için kaçınılmaz; alım gücündeki azalışın dalga etkisini önümüzdeki periyotlarda ağırlıklı hissedeceğiz.”

“YÜZDE 25 BÜYÜME TRENDİ İÇİNDEYİZ”

“Şu anda yüzde 25’lik bir büyüme trendi içerisindeyiz; ancak ikinci salgın dalgası ile birlikte getirilen kısıtlamalar büyüme Hızımızı düşürecek.

Yine de böylesi zorlu bir dönemde beklenenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. 2021’de ise ihracat hedeflerimiz çok yüksek. Türkiye’de doğmuş markaları yurtdışında gururla takip etmekteyiz; dolayısıyla biz de bu vazifeyi benimseyerek Dünya pazarında daha etkin bir rol oynamak istiyoruz.”