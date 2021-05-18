Babasının vefatının ardından asıl mesleği avukatlığı bırakıp aile şirketleri Alpay Mermer Madencilik’in başına geçen Melike Alpay Özmen, erkek egemen sektörde adını duyurdu. Özmen, “25’inci yılımızı kutladığımız bu yıl, 100 milyon TL ciro hedefliyoruz” diyor.

KOBİ GİRİŞİM/Mayıs 2021 tarihli sayıdan

Temelleri 1996 yılında Muğla’nın Kavaklıdere Bölgesi’nde küçük bir ocak işletmesi olarak Gökhan Alpay tarafından atılan Alp Madencilik, ilk yıllarında küçük bir ruhsat alanına sahip, 10 kişiyle blok üretimi yapan ve iç piyasaya mermer tedarik eden bir firmaydı.

İlerleyen yıllarda şirket ocak ruhsat sahasını genişletti ve fabrikalar kurarak, işlenmiş mermer üretimine başladı.

Uzun yıllardır üretiminin büyük kısmını ihraç eden Alpay Mermer Madencilik, bugün Muğla’da yaklaşık 125 hektarlık bir ocak sahası ve Manisa’da henüz aktif olmayan 80 hektarlık bir ocak ruhsatına sahip.

Aynı zamanda iki adet fabrikası da bulunan şirket bugün ikici kuşağın yönetiminde faaliyetlerini sürdürüyor. Asıl mesleği avukatlık olan Melike Alpay Özmen, babasının vefatının ardından şirketin yönetimine geçmiş bulunuyor.

2002 yılından bu yana fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 95’ini ihraç ettiklerini söyleyen Melike Alpay Özmen, “Şirketimizin faaliyet konusu her nevi mermerin çıkarılması, kesilmesi, işlenmesi, alım ve satımı. Ocak üretimlerimizin ise yüzde 10’unu ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde ise ocak ihracatımızı yüzde 15 oranında artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl 100 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

BAYRAĞI DEVRALDI

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra hem çalışıp hem de Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayan Melike Alpay Özmen, yaklaşık Üç yıl uluslararası tahkim ve şirketler hukuku alanında aktif şekilde çalıştı.

2017 yılının şubat ayında babası Gökhan Alpay’ın ani kaybı sonrasında ise ailenin en büyük çocuğu olarak aile şirketinin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.

Avukatlıktan maden sektörüne geçiş yapan Melike Alpay Özmen, “Erkek egemen bir sektör olarak görülse de aslında kadın olarak maden sektöründe yapamayacağınız ya da başarılı olamayacağınız hiçbir alan yok.

İlk zorluğu şirketin başına geçtiğimde insanların “Ailenizde başa geçecek başka bir erkek yok mu?” sorularıyla yaşadım. İnsanların önyargılarını yıkmaya çalışmak üzerimde ayrı bir baskı oluşturdu.

Her şeyi satıp bir kenara çekilmemi bekleyen, şirketimizden, tecrübesizliğimizden faydalanmaya çalışan, beni ve ailemi pasif tutmaya çalışan çok oldu ancak biz bunlara izin vermedik” diye anlatıyor yaşadıklarını.

AKTİF GÖREVLER ÜSTLENDİ

İlk günden itibaren maden sektöründe aktif bir yönetici olan Melike Alpay Özmen, Ege Maden İhracatçıları Birliği’nde iki kadın yönetim kurulu üyesinden biri oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) gibi platformlarda da aktif rol aldı.

Gerçekleştirmek istediği pek çok proje ve öğrenmek istediği onlarca yeni konu olduğundan bahseden Melike Alpay Özmen, “Şu anda şirketimizde yönetim ekibimiz, ocak işletmemiz ve iki adet fabrikamızda 257 çalışanımız bulunuyor.

2021 yılının sonuna doğru pandemi şartlarının da elvermesi durumunda fabrikalarımızda yapmayı planladığımız yeni inşaat ve makine yatırımlarından sonra çalışan sayımızda yüzde 5-7 arasında bir artış olma¬sını öngörüyoruz” diyor.

PLAKA GALERİSİ KURACAK

Alpay Mermer Madencilik’in ürünleri arasında; Muğla Beyaz Mermeri, Muğla Siyah Mermeri, Muğla Gri Mermeri ve Manisa Bej Mermeri bulunuyor. Blok, plaka ve ebatlı mermer olmak üzere çeşitli ürün kalemleri de yer alıyor.

Bunun dışında farklı şirketlerden farklı renk ve çeşitte mermer plakalarının konumlandırıldığı bir plaka galerisinin de çalışmalarını yaptıklarına değinen Melike Alpay Özmen, şunları ekliyor: “Fabrikalarımızın yıllık üretimi 660 – 750 bin metrekare, mermer ocaklarımızın yıllık üretim kapasitesi ise yıllık yaklaşık 60 bin metreküp bu da 180 bin ton anlamına geliyor.

Ocak işletmemize yapılacak yeni yatırımlarla bu yıl hem ocak üretim kapasitemizi hem de fabrikalarımızdaki katma değerli ürün kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.”

İKİ MERMER OCAĞI VAR

Şirketin iki fabrikası bulunuyor. Bunlardan ilki Muğla ili Menteşe ilçesinde ve 14 bin metrekare alana sahip. Diğeri ise Muğla ili Kavaklıdere Bölgesi’nde ve 13 bin 750 metrekarelik bir alanda yer alıyor.

İki mermer ocaklarının ise Muğla ve Manisa’da bulunduğunu söyleyen Melike Alpay Özmen, “Son beş yılda şirketimize 20 milyon TL’ye yakın yatırım yaptık.

Satışlarımız genel olarak direkt ocak ve fabrikalarımızdan gerçekleşiyor. Bunun dışında yurtdışındaki projeler için inşaat sektöründen ve mimarlardan oluşan bir portföyümüz var.

Ayrıca İzmir Mermer Fuarı, Verona Marmomacc, Coverings USD fuarları da bizim için önemli bir satış kanalları” diye anlatıyor.

İHRACAT ARTIŞI

Fabrikada üretilen ürünlerinin yüzde 95’i ABD, Kanada, İsrail, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Almanya ve Katar’a ihraç ediliyor.

Şirketin en güçlü olduğu pazarlar ise İsrail, İspanya, Portekiz, Kanada ve ABD. Avustralya, İngiltere ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine girmeyi de hedeflediklerini söyleyen Melike Alpay Özmen, şöyle devam ediyor: “İhracatımız 2020’de 2019 yılına göre yüzde 23 oranında artış gösterdi ve 2020 yılında 7 milyon 520 bin dolar ihracat rakamına ulaştı.

İhracat rakamımızın 2021 yılında yaptığımız ve hedeflediğimiz yatırımlarla yüzde 15-20 oranında artış olmasını öngörüyoruz. Pandemi sebebiyle yaşanan küresel konteynır krizi ürünlerimize olan talepleri olumsuz etkilemedi ancak yüklemelerde yaşanan aksaklıklar ve gecikmeler bu seneki hedeflerimizi çok yüksek tutamamamıza sebep oldu.

Ancak biz bu dönemi yatırımlarımızı geliştirmek ve katma değerli ürünler üretebilmek için de bir fırsat olarak görüyoruz. Bir yandan üretimimize hız kesmeden devam edip, yatırımlarımızı artırırken bir yandan yeni fırsatları değerlendirmek istiyoruz.”

25’İNCİ YILINI KUTLUYOR

Bu yıl şirketlerinin 25’inci yılını kutladıklarını ve 2021 yılının kendileri için bir dönüm noktası olduğuna inandıklarını söyleyen Melike Alpay Özmen, “Sürdürülebilirlik ile tasarım ve sanat iki önemli odak noktamız. Ülkemizin en önemli holding ve şirketlerinin de üyesi olduğu Sürdürülebilirlik Kalkınma Derneği (SKD)’nin üyesi olmayı hak kazandık ve sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik.

SKD’ye üye diğer kurumsal ve başarılı firmalarla birlikte sürdürülebilirliğe ilişkin uygulamalarımızı paylaşmayı, başarılı örnekleri görüp, iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. Böylece bir maden şirketi olarak sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamayı istiyoruz” diye konuşuyor.

MERMERİ SANATLA BULUŞTURACAK

“Bu yıldan itibaren her yıl birden fazla heykel sanatçısıyla mermerden sanat eserleri üretilmesi için iş birliği yapacağız ve bu iş birliklerini ileriki yıllarda heykel atölyeleri, sanat projeleri, tasarım yarışmaları ile destekleyeceğiz.

Ayrıca şahsımın atık mermerlerden tasarım ve dekoratif ürünler üreten ayrı bir girişimi olan ‘Minval’ markası bulunuyor. Ortağım Mimar Nazlı Ant ile mermer atıklarının farklı malzemelerle birleşmesi sonucu ortaya katma değerli ürünler çıkarttığımız Minval sayesinde tasarıma, mimariye dokunmayı değerli buluyoruz.”