Franchise giriş bedeli düşük 18 marka

Ekim 23, 2019 0 Yorum 101 Okunma
Franchise giriş bedeli düşük 18 marka

İsim hakkı bedeli olarak da bilinen franchise giriş bedeli, girişimciler için maliyet oluşturuyor.

Bazı şirketler bu bedeli düşük tutarak girişimciyi teşvik ediyor.

Franchise giriş bedeli 50 bin TL’nin altında olan 18 şirket, 2020 sonuna kadar 361 şube açacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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