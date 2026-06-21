Tekirdağ'da arpa hasadı başladı: Biçerdöverler tarlaya indi

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Tekirdağ'da hasat sezonu başladı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'nde biçerdöverler tarlalara girerken, üreticiler aylar süren emeklerinin karşılığını almak için yoğun mesaiye başladı. Kış ve ilkbahar yağışlarının etkisiyle bu yıl verim beklentisi yükselirken, hasat çalışmalarının ardından bölgede buğday sezonu başlayacak.
1 Biçerdöverler arpa tarlalarına girdi
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Tekirdağ'da tarım arazilerinde hareketlilik başladı. Süleymanpaşa ilçesindeki Ortaca Mahallesi'nde başlayan arpa hasadıyla birlikte biçerdöverler geniş ekili alanlarda çalışmaya başladı. Drone ile görüntülenen hasat çalışmaları, Trakya'nın bereketli topraklarında oluşan altın sarısı başaklarla dikkat çekti.
2 Yağışlar verimi artırdı
Üreticiler, kış ve ilkbahar döneminde alınan yağışların ürün gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, geçen yıllara göre daha yüksek verim beklediklerini ifade etti. Ortaca Mahallesi sakinlerinden Gürol Bayrak, 2026 sezonunun verim açısından memnuniyet verici geçtiğini belirterek, bölgede dekara düşen verimin oldukça iyi seviyelerde olduğunu söyledi.
3 Rekolte 500 ila 700 kilogram arasında değişiyor
Bayrak, bölgede dekar başına verimin 500 ila 700 kilogram arasında değiştiğini belirterek, arpa hasadının yaklaşık 10 gün içinde tamamlanacağını, ardından buğday hasadına geçileceğini ifade etti.
4 200 bin dekarlık alanda üretim yapılıyor
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, il genelinde yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa ekimi yapıldığını açıkladı. Aksoy, bu yıl yaklaşık 140 bin tonluk rekolte beklendiğini belirterek, yağışların etkisiyle dekar başına ortalama 650-700 kilogram verim öngörüldüğünü söyledi. Arpa fiyatlarının kilogram başına 12-12,5 lira seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Aksoy, hasat sezonunun üreticiler için bereketli geçmesini diledi.
5 Sırada buğday hasadı var
Arpa hasadının önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ardından Tekirdağ genelinde buğday hasadı başlayacak. Binlerce dekar alanda devam edecek hasat sezonunda çiftçiler, hem verim hem de ürün kalitesinin yüzlerini güldürmesini beklerken, önümüzdeki haftalarda tarım bölgelerinde yoğun bir hasat mesaisinin yaşanacağı belirtiliyor.