Tekirdağ'da arpa hasadı başladı: Biçerdöverler tarlaya indi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, il genelinde yaklaşık 200 bin dekar alanda arpa ekimi yapıldığını açıkladı. Aksoy, bu yıl yaklaşık 140 bin tonluk rekolte beklendiğini belirterek, yağışların etkisiyle dekar başına ortalama 650-700 kilogram verim öngörüldüğünü söyledi. Arpa fiyatlarının kilogram başına 12-12,5 lira seviyelerinde seyrettiğini ifade eden Aksoy, hasat sezonunun üreticiler için bereketli geçmesini diledi.