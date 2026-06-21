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  • Barışa Trump’ın gölgesi düştü: İran heyeti tehditler sonrası toplantıyı terk etti

Barışa Trump’ın gölgesi düştü: İran heyeti tehditler sonrası toplantıyı terk etti

Trump'ın tehditleri sonrası İsviçre'de yürütülen barış görüşmelerine gölge düştü. İran basınının haberine göre, İran heyeti, Trump'ın tehditleri nedeniyle ABD ile görüşmelerin yapıldığı alandan ayrıldı.

Ekonomist
Ekonomist
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Barışa Trump’ın gölgesi düştü: İran heyeti tehditler sonrası toplantıyı terk etti

ABD ile İran arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri sürerken ABD Başkanı Trump'ın tehditleri sürece gölge düşürdü. 

ABD ile İsviçre’de, mutabakatın uygulanması amacıyla müzakere yürüten İran heyetinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırı tehdidinin ardından müzakere alanını terk ettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran heyeti, müzakere alanından ayrıldı. 

İranlı heyet, ABD Başkanı Trump’ın İran’a karşı kullandığı "İran, Lübnan’daki yüksek maaşlı vekil güçlerinin sorun çıkarmalarını derhal engellemelidir. Aksi takdirde, geçen hafta yaptığımız gibi İran’a yine çok sert bir darbe indireceğiz, hatta bu sefer daha da sert şekilde. Pezeşkiyan ağzından çıkanlara dikkat etse iyi olur, yoksa ülkenin geri kalanını da ele geçiririz” ifadelerinin ardından müzakere alanını terk etti. ​​​​​​​

"Açıklamalarına dikkat etsinler"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Kalibaf, "Tehditlerinin bir sonucu olsaydı bugünkü çaresizliğe düşmezlerdi. Biz ABD'nin tehditlerini ciddiye almıyoruz" dedi. Kalibaf, ABD'ye yönelik uyarısını da sert bir dille dile getirerek "Açıklamalarına dikkat etsinler; silahlı kuvvetlerimiz onlara farklı bir şekilde cevap vermeye hazır. Ne kadar konuşurlarsa konuşsunlar, harekete geçen biziz" ifadelerini kullandı.

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Etiketler
trump ABD iran İsviçre barış görüşmeleri
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