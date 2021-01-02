Woppy erken yaştan itibaren çocukların teknoloji okuryazarlığını eğlenceli bir şekilde evde ebeveynleriyle birlikte öğrenebilecekleri, STEAM tabanlı eğitim setleri tasarlıyor. Woppy’nin kurucusu Rasim Cin, 2021 yılında Ukrayna ve Rusya pazarının da devreye girmesiyle hızla büyüyeceklerini söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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Dünya genelinde erken çocukluk eğitim pazarının büyüklüğü 200 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Pandeminin de etkisiyle bu rakamın önümüzdeki iki yıl içerinde üçe katlanması bekleniyor. Türkiye’de ise erken çocukluk eğitim yatırımlarının yüzde 75’i kamu tarafından yapılıyor.

Son yıllarda ebeveynler de kendi vizyonları dahilinde çocuklarına yatırım yapmaya başladı. Haliyle çocukların eğitimine yönelik ürünleri kapsayan yeni bir pazar oluşuyor. Bu pazardaki potansiyeli ilk gören girişimcilerden biri de Woppy’nin kurucusu Rasim Cin oldu.

Kendini erken çocukluk eğitiminde küresel etki ve fark yaratmaya adamış bir girişimci olarak tanımlayan Rasim Cin, Bilkent Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitirdi ve ardından profesyonel hayata adım attı.

Ama içindeki girişimci yanı onu İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İşletme Mühendisliği girişimcilik bölümünde yüksek lisans yapmaya yönlendirdi. Sonrasında bambaşka bir dünyayı keşfettiğini belirten Cin, “İçerisinde bulunduğum müthiş ekosistemin de katkısıyla kendimi erken çocukluk eğitimini dönüştürmeye çalışan bir girişimci olarak buldum” diyor.

Woppy erken yaştan itibaren çocukların teknoloji okuryazarlığını eğlenceli bir şekilde evde ebeveynleriyle birlikte öğrenebilecekleri, STEAM tabanlı eğitim setleri tasarlıyor.

Geleceğin teknoloji girişimcilerini geliştirmek için STEAM’den ilham almış eğlenceli eğitim setleri geliştirdiklerini söyleyen Cin, “İlk altı yılda beyinin nasıl geliştiğini biliyoruz ve o döneme uygun, animatif yaratılmış dahilerimizin de desteğiyle çocukları erken yaşta teknoloji kavramlarıyla tanıştırmayı amaçlıyoruz” diyor.

İTÜ TEKNOKENT GİRİŞİMCİLERİ ARASINDA *

Woppy’nin kuruluş hikayesi, eğitim alanında Avrupa’nın en büyük organizasyonu olan Bett 2016’ya dayanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı haricinde Türkiye’den kabul almış ilk eğitim girişimi olan Woppy’nin ilk prototip projesi küçük bilgisayar Raspberry’ydi.

Kendisine ait işletim sistemi olan, ahşap çocuk bilgisayarı Raspberry, Stockholm İnovasyon Haftası, Oslo İnovasyon Haftası, Amsterdam TNW Konferansı, Kopenhag İşletme Okulu Lansmanı, Helsinki Slush Organizasyonu ve son olarak Londra Eğitim Teknolojileri haftasına kabul almayı başararak şirketin vizyonunu bambaşka bir noktaya taşıdı.

Bunların ardından İTÜ Teknokent girişimcileri arasına seçilerek Amerika’ya gitmeye hak kazanan sekiz girişimden biri oldu. İTÜ’nün Innogate programıyla birlikte kendilerini inanılmaz bir ivmelenmenin merkezinde bulduklarını belirten Cin, “Şu an İstanbul’daki ofisimizin yanında New York Manhattan’da da fiziki bir ofisimiz bulunuyor.

Bloomberg Medya ile yakından ilişki halindeyiz ve setlerimiz New Jersey’de anlaştığımız ajansımızla buradan dağıtıma yönlendiriliyor.

Wall Street Journal’in teknoloji organizasyonu Tech Live’a partner olmayı başaran ilk Türk girişimi olduk, kulağa inanılmaz geliyor ama Dow Jones’ta sunum yapmamız oradan da Los Angeles’ta Demi Moore, Naomi Campbell ve Disney’in CEO Bob Iger’a kadar eğitim setlerimizi paylaşma fırsatı yakalamamız bizler için tarifi imkansız deneyimlerdi” diyor.

Şirketin satış kanalları dijital ve fiziki olarak ikiye ayırmak mümkün. Şirketin ürünleri kendi dijital mağazasının yanı sıra Amazon, Trendyol, Mucit Panda ve Hipicon gibi dijital pazar yerlerinde satılıyor. Fiziksel tarafta ise en önemli kanallar arasında müze mağazaları var.

Woppy ürünleri Sabancı Müzesi, Arter, İstanbul Modern, Pera ve Oyuncak Müzesi’nde yer alıyor. Bunun yanı sıra eğitim içeriğinin bulunduğu birçok fiziksel lokasyonda, Minoa, Patika, Penguen ve Tırtıl Kids gibi kitabevlerinde de eğitim setleri bulunabiliyor.

2020 yılında ilk resmi lansmanı yaptıklarını belirten Cin, “Pandemi, ekonomik belirsizlikler, küresel ısınma ve olumsuz gelişmelerin olduğunu hepimiz kabul ediyoruz ancak tüm bu olumsuzluklardan bizi kurtaracak olanın da eğitim kalitesinin yükselişi olduğunu artık görmeye başladığımız için özellikle bu yıl bizim için çok güzel bir yıl oldu diyebiliriz” diye konuşuyor.

YURTDIŞINA ODAKLANACAK *

Şirketin 2021 yılı hedefi küresel çapta büyümek. Şu an Amerika pazarına giren girişim, Amazon sayesinde Avrupa’da altı farklı ülkede satış gerçekleştirebiliyor. 2021 yılında Ukrayna ve Rusya pazarının da devreye girmesiyle geometrik büyüme rakamları beklediklerini belirten Cin, “2020 yılı bizim için inanılmaz farklı bir yıl oldu, Amerika’ya ilk satışımızı gerçekleştirdik.

Amazon ile Avrupa’ya adım attık, Ukrayna Rusya bölgesiyle ilgili olarak partnerimizi bulduk ve şu an strateji geliştirme sürecindeyiz” diyor. Şirket, yakın süreçte öncelikle Japonya, sonrasında da Hindistan’a girme planları yapıyor.

Rasim Cin, Woppy için yurtiçinden ve yurtdışından yatırım teklifi alsa da belirli bir büyüklüğe ulaşana kadar bağımsız olarak ilerlemeyi tercih ediyor. 12 ülkede aktif pazarlama ve satış altyapısını kendi imkanları dahilinde kurmayı planlayan girişimci, sonrasında tedarik zincirinin de mükemmelleşmesiyle eğitim konusunda uzmanlaşmış yurtdışı bir yatırım fonundan yatırım almayı hedefliyor.

Cin, “Girişim dilinde ‘bootstrapping’ kavramını duymuşsunuzdur, girişimci idealine ulaşmak için belirli bir seviyeye kadar girişimini kendisi fonlamaktadır. Woppy böyle bir girişim” diyor.

GELECEĞİN MESLEKLERİ ÖNE ÇIKACAK *

2021 yılında yeni pazarlara merhaba demeye hazırlanan Woppy, ilk sezon için mottosunu ‘geleceğin meslekleri’ olarak belirledi. Buna uygun olarak gelecekte hayatımızın merkezinde yer alacak kavramların çocuklara öğretilmesi amaçlanıyor. İlk sezon setleri ile yapay zeka, blockchain, yeşil ekonomi, robotics ve sanat kavramlarına odaklanılması planlanıyor. İkinci sezonunun mottosu ise 2021 başında açıklanacak.

Rasim Cin, “Size söyleyebilirim ki o da ilk sezonumuz gibi bambaşka kavramları çocuklarımıza eğlenceli bir şekilde göstermiş olacak. Tüm sezonları hazırlarken inanılmaz keyif alıyoruz, uzun bir süre alıyor ama sonuçlarını gördükçe çok mutlu oluyoruz” diyor.

KENDİNE ÖZGÜ BİR AR-GE METODOLOJİSİ VAR

Woppy, tüm hakları kendisine ait olan kavram geliştirme stratejisi kullanıyor. 4C olarak adlandırılan bu sistem tüm araştırma geliştirme süreçlerinde kullanılıyor.

Bir girişimin kendine ait bir araştırma geliştirme metodolojisinin olmasının Türkiye’de fazla rastlanır bir durum olmadığına dikkat çeken Rasim Cin, “Ancak Woppy olarak biz işimizi o kadar ciddiye alıyoruz ki yine kendi oluşturmuş olduğumuz inovasyon laboratuvarımızda 4C modelimizi uygulayarak AR-GE faaliyetlerimize çok büyük önem veriyoruz” diyor.