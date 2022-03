Teknolojideki gelişim pandemi sonrası tüm süreçlerin dijitale taşınmasını hızlandırdı. Bu süreci girişimci lehine çevirmeye çalışan girişimler de öne çıktı. Kadın girişimci Nihal Temur’un kurduğu Accessland, işini dijitale taşımak isteyen birey, kurum ve şirketler ile dijital işini kurmak, yeni bir kariyer yoluna girmek isteyenlere hizmet veren bir platform.

KOBİ Girişim Şubat 2022 tarihli sayıdan

Dijitalleşen dünyamızda artık hemen her şey online ortama taşınmış durumda. Böyle bir dönemde dijital dünyada yerini almayan yatırımlar da ne yazık ki rekabet gücünü yitiriyor.

Dijital bir pazar yeri olarak faaliyet gösteren Accessland da, bir konunun ustaları ile o konuda ustalaşmak isteyenleri bir araya getiren bir platform. Accessland, gelir modeli ile canlı ve kayıtlı yayınlarla işini dijitalde binlerce kişiye ulaştırmak isteyenlere yardımcı olmayı hedefliyor. Platformun hem kişiler hem de kurumlara hizmet eden özellikleri bulunuyor.

Accessland kurucusu Nihal Temur ile Accessland’i ve hedeflerini konuştuk.

Accessland kuruluşu nasıl oldu?

Accessland.live web ve mobil uygulamalarını geliştirmeye Ocak 2021 itibarıyla başladık, ürünün MVP versiyonunu Haziran 2021’de çıkardık. Müşteri deneyimi güçlendirmesiyle ürünün mevcut halini Ekim 2021’de tamamladık. Accessland’de sunucu, global ölçekte canlı yayın, video-on-demand (VOD), ödeme ve faturalandırma altyapıları için sektörlerinde öncü partnerleri sisteme entegre ederek; içerik üreticileri ve kullanıcılar için en iyi deneyimi sağlamak hedefi ile yola çıktık.

Şu anda bu hedefimize başarılı bir şekilde ulaştık. Haziran’dan beri kullanıcılar ve içerik üreticileri platformumuza kaydolarak içeriklerden faydalanabiliyor. Düzenli olarak hem içerik üreticisi hem de kullanıcı anlamında düzenli ve yüksek büyüme oranları ile ilerliyoruz.

Böyle bir girişimle hedefiniz neydi?

Dünya dijitalleşirken işini dijitale taşımak isteyen birey ve şirketlere kolay bir yol sunmak ve bilgi, deneyim ve yeteneklerini kullanarak parlak bir kariyere başlamak isteyen kişileri dijital dünyaya adım atmasını sağlama amacıyla yola çıktık. Sürekli ve belli bir frekansta deneyim yaşatmanın ötesinde, kişiselleştirilmiş özgün ve özgür servis sağlanacak bir platform olmasını hedefledik. İzlenme sayısına bağlı kalmadan içeriklerin değerinin farkında olan sadık katılımcıların kullanacağı bir platform olmasına özen gösterdik.

Çünkü küçük ama sadık, içeriğinize değer veren ve bunun karşılığını vermeye hazır kişilerle çok daha iyi bir kazanç elde edebilirsiniz. Accessland işte bu dinamikleri kullanarak kitle ve teknoloji gücü ile ilgisini, bilgisini ve tutkusunu kazanca dönüştürmek isteyen herkese bir kapı açıyor.

Böyle bir platform yaratırken de içerik üreticilerine kaliteli içerikler yaratmaları için gerekli araçları sağlamayı, içerik tüketicileri içinse yaratılan bu içeriklere kolayca, istedikleri yerden ve istedikleri zaman ulaşabilecekleri bir platform sunmayı hedefledik. Daha yolculuğumuzun başında olsak da şimdiden bunu başardık.

Kimler bu platformda yer alabilir?

Accessland ustalar ile ustalaşmak isteyenlerin buluştuğu, bir dijital içerik platformu. Güçlü altyapı ve kazandıran gelir modeli ile canlı ve kayıtlı yayınlarla işini dijitalde binlerce kişiye ulaştırmak isteyen herkes için hazır 360 derece bir platform. Kişiler ve kurumlara hizmet eden özellikleri var. Burası dijital sahne, dijital ofis, dijital spor salonu, dijital stüdyo, dijital oyun bahçesi, dijital konferans salon, dijital kulüp vs. olabilir.

Mart’tan itibaren yepyeni bir abonelik modelini de kullanıcılarımıza sunacağız. Teknolojik tarafta benzersiz nitelikteki canlı ve kayıtlı içerikleri ön ödemeli olarak satışa sunup, kitleler ile anında buluşturarak ilk günden gelir sağlamaya başlayacağınız bir platform yarattık.

Hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Accessland canlı ve kayıttan yayın,biletleme, pazarlama, satış, analitik veri desteği, etkileşim araçları, otomatik mode-rasyon ve pazar yeri hizmeti ile şu an Türkiye’de hatta dünyada A’dan Z’ye tüm ihtiyaçları sunan tek platform. Farklı çalışma tiplerine hizmet etmesi adına 3 farklı canlı ve 2 farklı kayıtlı yayın tipi sunuyoruz.

İnteraktif birebir ve grup canlı yayınlar, video ve podcast ile bir milyon kişiye dek ağırlayabileceğiniz konferans ve şovları Accessland’de yapabiliyorsunuz. Kitle ve teknoloji gücü ile ilgisini ve tutkusunu kazanca dönüştürmek isteyen herkese dijital pazarını yaratabilme özgürlüğü sunuyoruz. Kullanıcılarımız ise çok uygun rakamlarla hem eğitici hem de eğlenceli canlı ve kayıtlı içeriklere Accessland.live’da ulaşabilecekler.

Ziyaretçi trafiğiniz ne durumda?

Geçen ay siteye girişlerde yeni bir rekora imza atarak 100 binin üzerinde tekil giriş rakamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında aktif olarak platformu tanıtım ve pazarlama çalışmalarımıza başladık. O süreçten bu yana her ay yüzde 30-50 bandında büyüme rakamını yakaladık. Platformumuza kayıtlı 18 bin 600 kullanıcı ve 250’nin üzerinde içerik üreticisine ulaştık. Bunun yanında aylık olarak siteye giriş de ciddi bir artış grafiğimiz bulunuyor.

Yıl sonuna kadar hedefimiz 50 binin üzerinde kullanıcı ve aylık giriş rakamlarımızı 250 binin üzerine çekmek. Yeni dünyada bilgisi, tecrübesi ve yeteneği olan herkese başarıya giden yolda bir kanal açıyoruz aslında Accessland. live ile. Bu hedef doğrultusunda da kendine güvenen herkese çok önemli bir araç ve altyapı sunuyoruz. Platformumuzu hayata geçirirken bir pazar yerinden çok bir akım yaratma hedefi ile yola çıktık.

Hedefleriniz neler?

Türkiye’den başlayıp bütün dünyaya yayılmasını hedeflediğimiz bir akım. Önümüzdeki 6 ay içerisinde Accessland Avrupa ve Amerika’da da hizmet vermeye başlayacak. Dünya’nın dört bir yanındaki meslek sahiplerini, keşfedilmemiş yetenekleri, sınırlı imkanlara sahip içerik üreticilerini ve daha birçok farklı grubu tek platformda buluşturacağız.

Kullanıcılarınıza ne gibi faydalar sağlıyorsunuz?

Türkiye’de yaratılacak içeriklerin hem Türkiye’nin dört bir yanı ile hem de dünya ile buluşmasını sağlamak ve profesyonel deneyimleri ile endüstriye fark yaratan bir bakış açısı getirmek amacıyla Accessland. live’ı hayata geçirdik. Bu kapsamda Accessland, içerik üreticilerini ve hizmetlerini sınırları ortadan kaldırıp her an ve her yerden ulaşılabilir hale getiriyor.

Bununla birlikte deneyim, yetenek ve bilgisine güvenen ve bunları kitleler ile buluşturarak gelire dönüştürmek isteyen bireyler, kurumlar ve şirketler Accessland’i mutlaka kullanmalı. Çünkü Accessland hali hazırda işini dijitale taşımak isteyen birey, kurum ve şirketlerin kullanabileceği bir platform olmasının yanında yepyeni dijital işini kurmak, yeni bir kariyer yoluna girmek isteyenlere de hizmet etmektedir.