Dünyaca ünlü girişimcilik fonu ve teknoloji üssü Plug and Play, 2020 yılında hayata geçerek kendini dijital performans platformu ve pazar yeri olarak konumlayan Musixen uygulamasına, 3 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Her sene dünya çapında 300’den fazla start-up’a yatırım yapan ve dünyada 20 ülkede ofisi bulunan Plug and Play, 6 aylık yazılım geliştirme süreci sonrası 2020 yılının Mayıs ayında hayata geçen Musixen uygulamasına yatırım yapma kararı aldı. Musixen, dünya genelinde 400’ün üzerinde sermaye fonu ile ortaklığı bulunan Plug and Play’in, Türkiye’deki ilk yatırımlarından olacak.

“Türkiye’nin start-up eko sistemi açısından da çok kıymetli”

Plug and Play’in, Musixen’nin dünyada global bir oyuncu olma potansiyeline olan inancı ile yapmış olduğu yatırımdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Musixen’in kurucusu Çağrı Bozay, sözlerine şöyle devam etti:

“Plug and Play’in Musixen’e yatırımcı olması, Türkiye’nin start-up eko sistemi açısından da çok kıymetli. Slikon Vadisi’nin en önemli aktörlerinden olan fonun Musixen ile başlayan Türkiye yolculuğunda, diğer değer yaratan ve aynı bizim gibi dünyadaki dijital değişimde lider olma potansiyeline sahip olan start-up’lara da bir kapı açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar güçlü ve kararlı adımlarla büyüttüğümüz Musixen’i, Plug and Play’in vizyonu ve network’ü ile ilk olarak yakın coğrafyamızda sonrasında Avrupa ve Amerika pazarında faaliyete geçiriyor olacağız.”

Eğlence alışkanlıklarını değiştiren yepyeni bir oyuncu

Musixen’in, sanatçıların canlı performans sırasında gelir üretebilmesi, biletli etkinliklerini kimseye bağımlı olmadan yapabilmesi ve kişiselleştirilmiş video içerik satışı gibi fonksiyonları ile müzik ve sahne sanatçılarına dijitalleşme yolunda çok güçlü bir alternatif haline geldiğini belirten Bozay, “Global olarak sunduğumuz özelliklerimizin yanı sıra, benzersiz olmamızın avantajı ile yeni teknolojileri de uygulamamıza entegre ederek kullanıcılarımıza en üst düzeyde bir eğlence deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Sanatçıların global olarak keşfedilmesi yolunda en güçlü alternatif olmak, kullanıcılarımızı zamandan ve mekandan bağımsız sanatla buluşturmak, dünyada müzik ve eğlence dendiğinde akla gelen ilk 3 platformdan biri olmak en büyük hedefimiz. Yeni jenerasyonun dijital tüketim alışkanlıklarının canlı ve interaktif bir dönüşüm içerisinde olması, sanatçıların konvansiyonel iş yapma modellerini yakın gelecekte tamamen değiştirecek. Offline organizasyonlar, konserler, gösteriler her daim olacak; ancak dijital mekanların ağırlığı hissedilir derecede artmaya da devam edecek. Bugün, senede belli sayıda izleyici/dinleyici ile buluşan sanatçılar, platformumuz sayesinde canlı performanslarını tüm dünyaya sunabilecek ve gelirlerini katlayarak arttırabilecekler. 2000‘li yıllarda oluşan “Ayakkabı da internetten mi alınırmış?” bakış açısı zaman içinde nasıl değiştiyse, “Canlı performanslar dijitalden eğlenceli olur mu?” bakış açısı da hızlı bir şekilde değişmeye başlayacak ve başladı da… Google, Paypal Dropbox, Soundhound gibi alışkanlıkları değiştiren devlerin erken aşama yatırımcısı Plug and Play ile umuyorum bizlerde eğlence alışkanlığını değiştiren yepyeni global bir oyuncu olacağız” açıklamasında bulundu.