Salgının yeniden yükselişe geçmesiyle evde kalınan süre uzamış durumda. Bu dönemde hobiler edinip 3D yazıcılarla klasik otomobillerden, savaş ve yolcu uçaklarına kadar oyuncaklar üretip bunları sosyal medya ve internetten satarak işe de çevirebilirsiniz.

Pandemi sürecinin uzamasıyla evde kalınan süreç de uzamış durumda. Akıl ve ruh sağlığımızı koruyabilmek için bu dönemde uzmanlar hobi edinip kendimizi oyalamamızı öneriyorlar.

İşte böyle bir süreçte hobilerin mimarı 3D yazıcılar birçok kişinin kurtarıcısı oluyor. 3D yazıcı ile klasik otomobillerden, savaş ve yolcu uçaklarına kadar çocukların ve yetişkinlerin hayalini kurduğu oyuncaklar üretilebilirken bunları sosyal medya ve internetten satarak işe de çevirmek mümkün.

Hobi edinip kişinin yaratıcılığını geliştirmesi için birçok imkan sunan 3D yazıcılar sayesinde betonla çevrilmiş şehirlerde balkonlarda verimli birer sera oluşturmak da mümkün oluyor.

Türkiye’nin yerli ve milli 3D yazıcı firması Zaxe’nin Genel Müdürü Emre Akıncı, 3D yazıcılar sayesinde hobi edinmenin ve var olan hobilerin geliştirilmesinin oldukça kolay, zevkli ve heyecanlı olduğunu söylüyor. 3D yazıcı sahibi olurken en büyük kalem bu ürünü satın alma sürecinde harcanıyor.

Bu yazıcıların fiyatları 2 bin TL’den başlayıp niteliğine göre 30-40 bin TL’lere kadar çıkabiliyor.

Akıncı, 3D yazıcıların bugün üretimin olduğu her alanda rahatça kullanılabildiğine dikkat çekiyor.

TASARIM OYUNCAK ÜRETİN

3D yazıcılar özellikle oyuncak üretiminde hayli hünerli. Aileler çocuklarının çizimlerinde yarattığı var olmayan hayvanları ve diğer canlıları bugün bir 3D yazıcıya kolay bir programla yükleyip basmak mümkün. oluyor. Çocuklar, hayal ettikleri oyuncakların üç boyutlu olarak karşılarında olduğunu görünce, yaratıcılıkları da artıyor.

Günümüzde oyuncak tasarlayıp imal etmenin çok popüler bir uğraş haline geldiğine işaret eden Akıncı, “Hatta bu alan, internet dünyasının ileride en çok para kazandıran meslekleri arasında da yer alacak. Çünkü standartların dışına çıkmış, özel tasarlanmış oyuncakların dünyası bir hayli geniş.

Eğer hayal etmekten bir adım öteye geçmek istiyorsanız, 3D yazıcı ile bir oyuncak üretmeyi denemeniz gerekiyor. Hangi mesleği ya da uğraşı yapıyorsanız yapın, bu hobi sizin rahatlamanızı sağlayıp ufkunuzu daha da genişletecektir” yorumunu yapıyor.

Bugün bu hobi ürünlerini hazır olarak ithal etmenin oldukça masraflı bir uğraş olduğunu belirten Akıncı, şunları söylüyor: “Varsayalım ki Star Wars hayranısınız. Filmlerde kullanılan bir uzay gemisinin maketini satın almak için 7.000 TL’yi gözden çıkartmalısınız.

Ama internetteki 3D yazıcı sitelerinden geminin tasarımını indirip evinizde basarsanız, bu ürünün maliyeti 70 TL’yi bulur. Aradaki fiyat farkı da sizin hobinize ayırmanız gereken kaynak olarak kalır ve bu işte daha ileri noktaya gidebilirsiniz. Hobiniz için gereken baskı hammaddeleri hobi için yapılmış küçük bir harcama olarak geri döner.”

Özellikle yeşil alanların giderek azaldığı büyük şehirlerde balkon seralarında mini tarım alanları yaratmak da günümüzde popüler hobiler arasında yerini almaya başladı. Bugün her balkona uygun bir saksı ya da sera için aparat bulmak kolay bir iş değil.

Plastik fabrikalarındaki üretim kalıpları belli standartları içeriyor. O nedenle de bu kalıplardan kendi özel tarım dünyanızı yaratmanız için hayli para, emek ve zaman harcamanız gerekli.

Oysa 3D yazıcıyla tasarımınızı kolayca yaptığınız saksı ve seranızı maliyetinin oldukça altında imal edip, tarım hobinize başlayabilirsiniz. Bugün bunun örneklerini 3D yazıcı kullanma oranının hayli geliştiği ABD, Almanya, Japonya ve Çin’de görmek mümkün.

ABD, Rus ve Çin uzay ajanslarının Mars ile Ay yörüngesi ile yüzeyinde düşündükleri istasyonlar ve yaşam alanlarını üretmek için 3D yazıcıları kullanmaya başladıklarını hatırlatan Emre Akıncı, “İlerleyen zamanda kişiler kendi tasarladıkları elektrikli ya da drone teknolojisine sahip uçan otomobilleri basa¬rak seyahat özgürlüğü de kazanacak.

Bugün hobi dediğiniz alan, teknolojinin gelişimine bağlı olarak önümüzdeki günlerde gerçeğe dönüşebilir” diye konuşuyor.

PARA ÖDÜLLÜ YARIŞLAR

Dünyada ve Türkiye’de turnuvaları yapılan, katılımcıların para ödüllerinin yanında uluslararası şöhret de kazandığı motorlu uçak ve araba yarışları 3D yazıcılar sayesinde mümkün oluyor.

Bugün dünya ulaşım sisteminin temelini oluşturan Boeing ve Airbus uçakların bire bir kopyasından, Tesla’nın elektrikli aracına, son model bir Mercedes’ten F1 yarış otomobiline kadar çok geniş bir yelpazede istenilen marka ve modelde uçak ile otomobilin 3D yazıcıda plastik, kauçuk, cam ve metal kullanılarak basılabiliyor.

Model uçak-otomobil yaratmanın zamanla tutkuya dönüştüğünü ifade eden Akıncı, “Önceki yıllarda model uçak ve otomobil için ithalata dayalı bir sistem vardı. Bu araçları edinmek, çok pahalı bir hobi uğraşı olarak bilinirdi.

Şimdi 3D yazıcı ile istediğiniz maketi, modeli üstelik de tasarımlarının ücretsiz olduğu sitelerden alıp bilgisayarınıza yükleyerek üretmeniz çok kolay. Motoru da olan bu araçları üretmek, zamanla vazgeçilmez bir tutkuya dönüşüyor” diyor.

Konuyla ilgili Youtube başta olmak üzere internette sayısız kaynak da bulunuyor. Aynı zamanda Covid-19 öncesinde bu araçlar düzenlenen turnuvalarla yarıştırılıyordu. Yeni normalleşmenin aşılama ile artmasının ardından, bu turnuvaların yeniden hayata geçmesiyle beraber hobiyi edinenler unutulmaz deneyimler yaşayabilecekler.

Kişinin yaratıcılığının sınırlarını keşfetmesi, hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmesi için 3D yazıcılar çeşitli imkanlar sunuyor. Bir uzay gemisi maketini 3D yazıcıda basmanın onu satın almaktan çok daha ucuz ve kaliteli olduğuna da dikkat çekiliyor.

EKOSİSTEM SUNUYOR

2015 yılında Türkiye’de kurulan Zaxe, 3D baskı teknolojilerine ihtiyaç duyan firmalar ve kullanıcılara gelişmiş teknolojilerle donatılmış 3D yazıcılar sunuyor. Zaxe, 3D yazıcı üreticisi olmanın yanı sıra teknik destek ekibi ile müşterilerine uçtan uca 3D ekosistemi sunuyor. Zaxe, şu ana kadar ürettiği X1, X2, X1+, Z1, Z1+ 3D yazıcıları, Zaxe XDesktop yazılımı ve Zaxe filamentleri ile yüksek kaliteli baskılar almayı sağlıyor.