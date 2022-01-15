Merhum Gözde Bulgurcu’nun anısını yaşatmak üzere 18 Ocak’ta kurulan Bulgurcu Vakfı, kadın mühendislere destek olacak. Bulgurcu Vakfı, Gözde Bulgurcu’nun anısına annesi Ayşen Bulgurcu tarafından yapılan eserlerin yer aldığı “Kadın ve Özgürlük” temalı sergi ile tanıtıldı.

KOBİ Girişim Aralık 2021 tarihli sayıdan

Bazen yitirilen canlar toplum için umut ışığı yakılan projelerin hayata geçirilmesine vesile oluyor. Tıptı Gözde Bulgurcu’nun ani kaybıyla ailesinin onun anısını yaşatmak üzere kurduğu Bulgurcu Vakfı’nda olduğu gibi….

Bulgurcu Vakfı, milli kültür ve değerlerine bağlı, toplum bilinci yüksek ‘Kadın Mühendisler’ yetiştirmek üzere Gözde Bulgurcu’nun vefatı sonrası, 18 Ocak 2021’de çalışmalarına başladı. Gözde’nin hayattan ani ve erken ayrılışı ile birlikte ailesine emanet ettiği hayalini gerçekleştirmek ve ülkemize pırıl pırıl yeni Gözde’ler kazandırmak vakfın asli görevi olarak belirlenmiş durumda.

‘Kadın Mühendisler’ yetiştirmek üzere kurulan Bulgurcu Vakfı’nın pandemi nedeniyle geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen lansmanında Gözde Bulgurcu’nun anısına Ayşen Bulgurcu tarafından yapılan eserlerin yer aldığı “Kadın ve Özgürlük” temasının işlendiği sergi iş dünyasından ilgi gördü.

Vakfın ilk projesi olan “Gözde’lerimiz” projesi ile 30 kız mühendislik öğrencisinin bursları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda başlatıldı.

Cansu Safi Bulgurcu, ablası Gözde Bulgurcu’nun ani vefat sonrası Gözde’nin hayalini yaşatmak için vakfın kurulduğunu söylüyor.

Başlattıkları projede yer alan mühendis adaylarının ablasının hayalini yaşatacaklarına dikkat çeken Bulgurcu, Gözde Bulgurcu’nun çalışma hayatını deneyimlediği süre boyunca her zaman kadın mühendis sayısının artması gerektiğini dile getirdiğini vurguladı.

Vakfın geçtiğimiz haftalarda düzenlenen lansmanında Gözde’lerimiz projesi mühendis adayları okudukları üniversite ve bölümler hakkında bilgi vererek kendilerini tanıttılar ve ardından Gözde’nin hayalini yaşatabilmek için bu projede yer almaktan dolayı heyecanlarını dile getirdiler.

GÖZDE’NİN HAYALİYDİ

Gözde Bulgurcu, 2009 yılında burslu olarak başladığı Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bölümünden 2013 yılında Yüksek Onur Derecesi ile mezun oldu.

Yine Sabancı Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programını ise 2017 yılında tamamladı. Başarılarıyla ailesini her zaman gururlandıran Gözde Bulgurcu; çevre bilinci, hayvanlara olan sevgisi ve idealleriyle örnek bir insandı.

Çalışma hayatını deneyimlediği süre boyunca her zaman kadın mühendis sayısının artması gerektiğini dile getirdi. Kendisinden de yola çıkarak işini son derece hassasiyet ve titizlikle sürdüren hemcinslerinin mesleğe katkısına dikkat çekti.

Başarılı bir kariyer için eşit ve ideal bir ortam oluşabilmesi adına daha çok kadın mühendis yetişmesi gerektiğini savundu. Gözde için ‘Kadın Mühendislere’ destek olma hayali böyle başladı.

“GELECEĞİN BİZDE” PROGRAMI

Öğrenciler stajları boyunca alanlarıyla ilgili bir proje üstlenip ve o projeyi şirket içerisinde çalışan deneyimli meslektaşları ile sürdürüyor. “Geleceğin Bizde” programı, öğrencinin isteği ve ihtiyacı doğrultusunda -eğitim hayatının olumsuz etkilenmemesi ön koşulu ile- okulu ile bazı değerlendirmeler yaparak öğrenciye yarı zamanlı iş imkânı da sağlıyor.

Bu yarı zamanlı iş imkânı sorumluluk ve projelerin başarılı bir şekilde tamamlaması sonucunda tam zamanlı bir iş fırsatına dönüştürülebilir. Programdaki öğrenciler çeşitli kişisel gelişim eğitimleriyle de desteklenip staj boyunca tecrübe kazandırılarak istihdama hazırlanıyor.