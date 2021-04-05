Kişisel stil danışmanlığı hizmeti sunan Clotie, bu deneyimi 2021 yılı içerisinde Türkiye’den çıkarak başka ülkelere de taşımayı hedefliyor. Temmuz ayında 700 bin TL’lik yatırım çeken Clotie, 6 kat büyüdü. Şirket son olarak aralarında Süleyman Orakçıoğlu, Barbaros Özbuğutu gibi isimlerin katıldığı turda 400 bin dolarlık yatırım aldı.

Özlem Bay Yılmaz /obay@ekonomist.com.tr

Clotie, kişisel stil danışmanlığı hizmeti ile kullanıcılara yepyeni bir alışveriş deneyimi sunuyor. Teknolojiyi, deneyimli stil danışmanlarının kişisel dokunuşlarıyla birleştirip, kullanıcılarına her ay tarzlarına uygun kıyafetlerden oluşan kombinler göndererek yeni bir deneyim yaratıyor. Birincil amaç; online ve offline alışverişte yaşanan problemleri ortadan kaldırarak alışverişe zamanı olmayan ve iyi giyinmek isteyen kullanıcılara özel, kişiselleştirilmiş ve ulaşılabilir bir styling hizmeti sunmak. Clotie, gelen talepler doğrultusunda hedef kitlesini genişleterek önümüzdeki dönemlerde farklı konseptler ile kullanıcıların beklentilerine karşılık vermeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında aldıkları 700 bin TL’lik yatırım sonrası kısa zamanda 6 kat büyüdü. Şirket kısa zamanda iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldığı turda 400 bin dolarlık yatırım aldı.

Sektör deneyimleri ile Clotie’ye ekstra değer katacağına inandıkları alanlarında öncü kişilerin katılımıyla tamamladıkları yatırım turu için heyecanlı olduklarını dile getiren Clotie’nin kurucu ortaklarından Engin Can Kurt “2021 yılı Clotie için çok daha hızlı bir yıl olacak, sunduğumuz kişiselleştirilmiş yepyeni alışveriş deneyimini Türkiye’de ve farklı ülkelerde geniş kitlelere ulaştıracağız” diyor.

YATIRIMCI İLGİSİ

Angel Effect’in liderliğini üstlendiği bu turda ana yatırımcı APY Ventures iken Lima Ventures’ın yanı sıra melek yatırımcı olarak da Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, iyzico’nun Kurucu Ortağı Barbaros Özbuğutu, Onur Gargılı, Enver Doğuş Kuran, Kemal Cihan Seyithanoğlu ve Seyfettin Ersen Erol yer aldı.

Yatırım liderliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Angel Effect Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akar, “Clotie’nin başarı hikayesi yolculuğuna ikinci kez eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz” diyor. Albaraka Portföy Genel Müdürü Emin Özer ise ilk yatırım turuna liderlik ettikleri ve ana yatırımcı olarak destekledikleri Clotie ekibini pandemi dönemine rağmen sergiledikleri performanstan dolayı tebrik ediyor.

Lima Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Argun da girişimin teknoloji odağını güçlendirmek konusunda üstlendikleri rolün, özgün iş modeli ile tekstil e-ticaretine yeni bir soluk getiren Clotie’yi uluslararası arenaya taşımakta belirleyici bir rol oynayacağına dikkat çekiyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da “Orka Holding ve Clotie ile beraber online satış kanallarını bir üst seviyeye taşıyacağız böylece müşterilerimizin online alışveriş serüvenine “online styling” hizmetiyle, moda sektöründe yine bir ilke imza atacağız” şeklinde konuşuyor.

5 DAKİKADA STİL SAHİBİ OLUN

Clotie’yi deneyimlemek için kullanıcının tek yapması gereken, site üzerinden kişisel bilgilerini, stil tercih ve beklentilerini styling ekibine aktardığı 5 dakika süren bir stil formunu doldurarak gerisini uzman styling ekibine bırakmak. Stil formunda kullanıcı ile ilgili beden, tarz, bütçe gibi tüm detaylı bilgiler alınarak, bu bilgiler doğrultusunda kişiye özel kıyafet ve aksesuarlardan oluşan 5 parçalık bir kombin oluşturuluyor.

Bu kombin kullanıcının sipariş verirken belirttiği gün içerisinde adresine teslim ediliyor. Bu esnada, kullanıcının, adresine gelen kombini ücretini ödemeden önce deneme şansı oluyor. Beğendiği parçaları site üzerinden seçerek satın alırken, beğenmediği parçaları ise adresine yönlendirilen kargoya teslim ediyor. Bütün süreç boyunca hem parça hem de kombin bazında verilen geri bildirimler doğrultusunda styling ekibi de her ay kullanıcıyı daha yakından tanıyor.

81 İLDEN KULLANICISI VAR

Clotie, Türkiye’nin 81 ilinden farklı yaş aralığında, farklı ilgi alanlarına sahip on binlerce kullanıcının evine girdi. Her bir kullanıcının Clotie’nin eşsiz deneyimini tercih etmesinin arkasında farklı motivasyonlar yatıyor. Bazı kullanıcılar profesyonel bir stil danışmanlığı hizmeti almak için, bazıları alışverişe zaman bulamadıkları için, bazıları ise sadece kendilerine hediye vermek için Clotie’yi tercih ediyorlar.