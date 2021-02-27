ABD’nin teknoloji merkezi San Francisco’da iki Türk girişimci tarafından kurulan Mall IQ, big data hizmeti veren lokasyon tabanlı bir mobil iletişim ve analiz platformu olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin kurucusu ve CEO’su Batu Sat, “Şu anda üç kıtada, beş ülkede hizmet verdiğimiz müşterilerimiz var. Türkiye dışında Kuzey Amerika, Ortadoğu Asya ve Uzakdoğu Asya pazarlarına odaklanıyoruz. 2021’de gelirimizi 5 kata kadar artırma hedefimiz var” diye konuşuyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

KOBİ Girişim dergimizin bu sayısında kapak konusu olarak seçtiğimiz ‘big data’ (büyük veri) uygulamaları, her geçen gün şirketlerin radarına daha çok giriyor. Bu noktada ‘big data’ hizmeti alınacak mecralar da giderek öne çıkıyor.

Ödeme, bankacılık, sadakat platformları, fintech ve telekom sektörlerinin mobil uygulamalarında kullanılan lokasyon tabanlı bir mobil iletişim ve analiz platformu olan Mall IQ da ‘big data’ hizmeti veren şirketlerden biri. ABD’de Silikon Vadisi’nde Cisco, Qualcomm, Microsoft gibi teknoloji devi şirketlerde çalışan Batu Sat ve Ferit Ozan tarafından 2015 yılında San Francisco’da kurulan Mall IQ, bugün 30 kişilik bir ekiple, beş ayrı ülkede hizmet veren bir start-up konumunda.

Şirketin kurucusu ve CEO’su Batu Sat ile ‘big data’ uygulamalarını ve gelecek planlarını konuştuk.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? Nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Mall IQ teknolojisi entegre olduğu mobil uygulama kullanıcılarının fiziksel dünyadaki alışveriş yolculuğunu anlamlandırılmasını sağlıyor. Böylece; uygulama sahibi kurumların kendi müşterilerinin alışveriş niyetlerini anlayarak onlarla doğru zamanda, doğru yerde ve doğru içerik ile iletişim kurabilmeleri imkanlı hale geliyor.

Mall IQ, Inc. 2015 yılında San Francisco’da kuruldu. Ortağım Ferit Ozan Akgül de ben de yüksek lisans ve doktora eğitimlerimizi ABD’de tamamladık. Daha sonra Silikon Vadisinde Cisco, Qualcomm, Microsoft gibi teknoloji devi ve Fortune 100 şirketlerinde çalıştık.

Ferit’in doktorası kapalı alanda konumlandırma, benimki ise yapay zeka ve makine öğrenmesi üzerine. Amerika’da Silikon Vadisinde edindiğimiz tecrübelerimizi ve akademik dünyadan gelen bilgimizi kullanmamıza imkan sağlayan kendi işimizde kullanmaya karar verdik. İki kişi olarak başladığımız bu yolculuğumuza bugün 30 kişilik bir ekiple, beş ayrı ülkede hizmet veren bir start-up, belki de daha doğru deyişle bir scale-up olarak devam ediyoruz.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Mall IQ olarak bankacılık, fintech, ödeme platformu, sadakat, cüzdan, telekom ve perakende markalarının mobil uygulamalarının kullanıcılarına kişiselleşmiş iletişimler ile elde ettikleri geliri artırıyoruz. Bu gelir artışını uygulamayı zaten yüklemiş ama aktif olmayan kullanıcıları aktif hale getirerek, müşterilerinin alternatif ödeme metodları içindeki kullanım oranını artırarak, müşteri kaybını önleyerek (retention), ek ve yan ürün satışını artırarak (upsell/ cross-sell) sağlıyoruz.

Özellikle GPS’in yeterince hassas olmadığı, AVM gibi kapalı alanlarda ve alışverişin yoğun olduğu caddelerde; bankaların, fintechlerin, sadakat uygulamalarının kendi müşterilerinin fiziksel dünyadaki alışveriş yolculuğunu anlamalarına yardımcı oluyoruz.

Bunu, hiç bir ek donanım yerleştirmeye gerek kalmaksızın, hali hazırda ortamda bulunan sinyalleri kullanıp anlamlandırarak sağlıyoruz. Böylece;mobil uygulamalar kendi müşterileri ile doğru yerde, doğru zamanda, doğru içerik ile etkili iletişim kurabiliyor.

Küresel ölçekte zor bir yıl olan 2020’yi nasıl geçirdiniz?

İlk olarak pandemi söylentilerinin yayılmaya başladığı 2020 başında, durumun bir krize evrilmesi durumunda alınacak önlemlerimizi belirledik.

Hali hazırda var olan müşterilerimize ve onlara nasıl daha fazla fayda sağlayacağımıza odaklandık. Teknik altyapımızı ve ekibimizi güçlendirdik. Pandemide ekibimizin hem fiziksel hem mental sağlığını önemsedik.

Değerlendirme, strateji ve planlama konularına daha çok vakit ayırdık. Tüm bu emeklerin karşılığını da ilk olarak dünya finans piyasasının en büyük şirketlerinden birisi olan, 80 milyar dolar değerinde ve dünya genelinde 20 binden fazla finansal kuruluş ile çalışan FIS’in global hızlandırıcı programına katılmaya hak kazanan 10 şirketten birisi olarak aldık. Programın sonunda FIS Global ile bir işbirliği ve yatırım anlaşması da gerçekleştirdik.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

FIS ile işbirliğimiz çerçevesinde Kuzey Amerika’da çalışabileceğimiz potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. FIS Hızlandırıcı Programı ile güçlenen fintech, finans ve bankacılık yönümüzü; dünyada açık bankacılık konseptlerinin çok büyük bir ivme ile ilerlediği Ortadoğu Asya’daki potansiyel müşterilere odaklanarak değerlendiriyoruz.

Şu anda MEA bölgesinde bir adet yeni nesil banka ve bir adet sadakat uygulaması ile pilot sürecimize başlamak üzereyiz. Uzakdoğu Asya’da da yine aynı şekilde süreçlerimizi başlatmış durumdayız.

Yurtdışına hizmet veriyor musunuz? Yurtdışında büyüme hedefiniz nedir?

Şu anda üç kıtada, beş ülkede hizmet verdiğimiz müşterilerimiz var. Türkiye dışında Kuzey Amerika, Ortadoğu Asya ve Uzakdoğu Asya pazarlarına odaklanıyoruz ve bu bölgelerdeki mevcut müşterilerimize yenilerini eklemek için çalışıyoruz.

Hem teknolojimizi, hem müşterilerimize ölçülebilir katma değerimizi kanıtlayıp, hem de beş ülkede müşterilere yayıldıktan sonra, şu anki stratejimiz teker teker satış süreçleri yönetmek yerine stratejik çözüm ve kanal ortaklıkları kurarak globale yayılmak. Şu aşamada FIS dışında beşten fazla global ve bölgesel iş ortağı ile görüşme ve entegrasyon sürecindeyiz.

2021’i ne kadarlık bir büyüme ile kapatmayı hedefliyorsunuz?

2021 yılı için hedefimiz, mevcut müşteri sayımızı hizmet verdiğimiz tüm pazarlarda önemli ölçüde artırmak ve buna uygun bir şekilde de ekip büyümesini gerçekleştirmek olarak özetlenebilir. 2021’de yurtdışı gelirimizin oranının da artmasıyla üç kat gelir artışı öngörüyoruz.

Bu artışın, Covid aşılanmasının hızına bağlı olarak 2020’de rafa kaldırılan projelerin tekrar gündeme alınmasıyla beş kata kadar çıkabileceğini tahmin ediyoruz.

“Garanti BBVA Partners, pandemide yalnız bırakmadı”

“Garanti Partners’a katılımımız ile birlikte mentorluk sürecimiz başladı. Aynı zamanda İstanbul’da oldukça merkezi bir konumda bir ofisimiz oldu. Garanti Partners’ta yine konusunda oldukça yetkin kişilerin oluşturduğu start-uplar yer alıyor. Ofisimizde bu start-uplarla bu ekosistemin bir parçası olmak kesinlikle sinerji yaratan bir durum.

Yine konusunda yetkin mentorumuz bir plan dahilinde düzenli olarak bizle bir araya gelerek gelişimimize katkı sağladı. Garanti Partners, hem yurtiçi hem de yurtdışı bir çok işbirliğine sahip. Bu işbirliklerinin sağladığı eğitim imkanları sayesinde tüm ekibimiz ile eğitim almanın yanında, farklı bakış açılarını da gözlemleme imkanı bulduk.

Pandemi sürecinde de Garanti Partners Ekibi bizleri yalnız bırakmadı. Düzenli olarak online ortamda bir araya geldik, eğitimlerimiz ve paylaşımlarımız devam etti. Bu bilinmezlik ortamında yalnız olmadığımızı hissettik. Ofisimizin açılması ise üst seviyede önlemler alınması sonrasında gerçekleşti.”