KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK ek yurt başvuruları bitti mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), üniversitelerde öğrenim gören ve ana başvuruları kaçıran belirli öğrenci grupları için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK yurtları, özellikle şehir dışından gelen öğrenciler için hem ekonomik hem de güvenli bir barınma alternatifi sunmaktadır. Bu öğrencilerin, barınma sorunlarını çözmek için belirlenen süre içinde GSB'nin resmî internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.