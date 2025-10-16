KYK ek yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK ek yurt başvuruları bitti mi?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), üniversitelerde öğrenim gören ve ana başvuruları kaçıran belirli öğrenci grupları için KYK ek yurt başvurularının başladığını duyurdu. KYK yurtları, özellikle şehir dışından gelen öğrenciler için hem ekonomik hem de güvenli bir barınma alternatifi sunmaktadır. Bu öğrencilerin, barınma sorunlarını çözmek için belirlenen süre içinde GSB'nin resmî internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), üniversitelere ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Başlangıç Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba
Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59
Öğrenciler, belirtilen son güne kadar başvuru bilgilerini güncelleyebileceklerdir.
Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için başvurularını belirtilen süre içinde GSB'nin ilgili sistemi üzerinden tamamlamaları gerekmektedir.
Başvuruda dikkat edilmesi gerekenler
Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.
Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.
Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.