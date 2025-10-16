EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu! 2025 EGM promosyon ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatar?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevli emniyet personelini yakından ilgilendiren maaş promosyon ihale tarihi, resmî olarak duyuruldu. Mevcut banka anlaşmasının süresinin sona ermesi yaklaşırken, personel yeni promosyon miktarını ve anlaşma yapılacak bankayı merak ediyor.

EGM maaş promosyon ihale tarihi belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da gerçekleştirilecek.

Bu önemli ihaleye ilişkin dikkat çeken bir detay ise, EGM’nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın (ETS) da katılım sağlayabilecek olmasıdır. Sendikanın katılımı, emniyet personelinin haklarının ve taleplerinin ihale sürecinde doğrudan temsil edilmesine olanak tanıyacaktır. Promosyon miktarı, ihale sonucunda bankaların vereceği tekliflerle netleşecek.

EGM promosyon ihalesi için sendika talepleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon ihalesi öncesinde, Emniyet Teşkilatı Sendikası (ETS) tarafından personele yönelik beklentiler ve talepler netleştirildi.

"2025 EGM Promosyon Anlaşması Taleplerimiz" adlı metinde yer alan bilgilere göre ETS'nin bankalardan beklentileri şunlardır:

Nakit Promosyon: 270.000 TL nakit promosyon ödemesinin tek seferde yapılması.

Faizsiz Kredi: Manevi hassasiyeti olan çalışanlar için 600.000 TL tutarında sıfır faizli kredi imkanı sunulması.

İhale Taban Fiyatı: İhale şartnamesinin 164.440 TL taban fiyatı ile açıklanması.