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Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri

Yapay zeka robotu ChatGPT bugünlerde dünya genelinde tartışmaların odağında... Kimi teknoloji liderleri bu geliştirme sürecine bir süre ara verilmesi gerektiğini de düşünüyor. Denemek için yapay zekaya "Bir girişimci iş kurarken nelere dikkat edilmeli?" sorusunu sorduk. İşte gelen yanıt

06 Nisan 2023 | 12:14
Son Güncellenme: 06 Nisan 2023 | 12:22
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Yapay zekaya sorduk: İş kurarken nelere dikkat edilmeli... Gelen 7 öneri

Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu (chatbot) ChatGPT-4 tüm dünyanın gündeminde. Elon Musk, Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, Stability AI CEO'su Emad Mostaque, DeepMind araştırmacıları gibi yapay zeka sektörü yöneticisi ya da uzmanı 1124 kişi tarafından imzalanan açık mektupta, GPT-4'ten daha güçlü sistemlerin geliştirilmesine 6 aylık ara verilmesi çağrısı yapılmıştı.

Mektupta şu soru yöneltilmişti: Çağdaş yapay zeka sistemleri artık genel görevlerde insanlarla rekabet edebilir hale geliyor. Sonunda bize sayıca üstün gelebilecek, zekaca geçebilecek, bizi modası geçmiş hale getirebilecek ve yerimizi alabilecek insan olmayan zihinler geliştirmeli miyiz?

YAPAY ZEKA NASIL YANITLIYOR?

Denemek için ChatGPT'ye şu soruyu sorduk: Bir girişimci iş kurarken nelere dikkat etmeli...

İşte yapay zekanın verdiği yanıt ve 7 önerisi...

1
1-Piyasa araştırması

1-Piyasa araştırması

Bir girişimci, iş kurmadan önce hedef pazarını araştırmalıdır. Piyasada rekabet edebilmesi ve hedef müşterileri anlayabilmesi için pazar araştırması yapmalıdır.
2
2- İş planı

2- İş planı

İyi bir iş planı hazırlamak, başarılı olmak için çok önemlidir. İş planı, girişimcinin işin hedeflerini, iş modelini, finansal projeksiyonlarını ve diğer önemli faktörleri belirlemesine yardımcı olur.
3
3-Finansman

3-Finansman

İş kurmak için finansman gereklidir. İşin ihtiyaç duyduğu sermaye kaynakları, iş planı hazırlanırken hesaplanmalıdır. Finansman kaynakları arasında kredi, yatırım sermayesi, melek yatırımcılar ve hibe programları yer alabilir.
4
4- Yönetim

4- Yönetim

İş kurarken, iyi bir yönetim ekibi oluşturmak önemlidir. Ekip üyelerinin yetenekleri, işin ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, girişimci işin tüm yönlerini etkin bir şekilde yönetebilmelidir.
5
5- Yasal konular

5- Yasal konular

İş kurarken yasal gereksinimleri anlamak ve yerine getirmek önemlidir. İşin faaliyet göstereceği sektördeki yasal düzenlemeleri öğrenmek ve lisans ve izinler almak gerekebilir.
6
6- Pazarlama ve Satış

6- Pazarlama ve Satış

İyi bir pazarlama stratejisi, işin başarısı için önemlidir. İş kurarken, hedef müşterileri tanımlamak ve pazarlama stratejisini buna göre oluşturmak gerekmektedir.
7
7- Müşteri odaklılık

7- Müşteri odaklılık

İşin başarısı, müşteri odaklılık ile yakından ilişkilidir. İşletme, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşteri sadakatini artırmalıdır.
8

Bir girişimcinin iş kurarken yukarıdaki konulara dikkat etmesi, işin başarılı olması için önemlidir. İş kurma süreci birçok zorluğa sahip olsa da, doğru adımlar atarak, bir girişimci işini büyütebilir ve başarılı olabilir.
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