2800 yıllık sır perdesi kalktı: Frig coğrafyası yeniden yazılıyor

Friglerin dini coğrafyasını yeniden tanımlayan ve Anadolu arkeolojisi için büyük önem taşıyan bir keşif olarak kaydeden Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, "Attouda’da gün yüzüne çıkarılan bu kutsal alan, Frig dininin Denizli’ye kadar uzandığını gösteren çok önemli bir tespitler" dedi.