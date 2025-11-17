ARA
DOLAR
42,31
0,16%
DOLAR
EURO
49,11
0,05%
EURO
GRAM ALTIN
5540,94
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
10698,13
1,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gıda
  • Pekin'de "Üstün Lezzet Ödülü" kazandı: 95 yaşındaki üreticinin hasat hikayesi

Pekin'de "Üstün Lezzet Ödülü" kazandı: 95 yaşındaki üreticinin hasat hikayesi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde üretilen ve uluslararası arenada “Üstün Lezzet Ödülü” ile tescillenen Butko Zeytini’nde hasat süreci bölgede sürüyor.


Pekin'de "Üstün Lezzet Ödülü" kazandı: 95 yaşındaki üreticinin hasat hikayesi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetişen ve uluslararası arenada “Üstün Lezzet Ödülü” ile bilinirlik kazanan Butko Zeytini’nde hasat sürerken, ürünün coğrafi işaret tescili için de resmi süreç başlatıldı.

1 Farklı bölgelerde yoğun talep görüyor

Farklı bölgelerde yoğun talep görüyor

2006 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda "Üstün Lezzet Ödülü" kazanan Butko Zeytini, Çoruh Vadisi'nin mikroklima özelliği sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun talep görüyor.

2 880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacı bulunuyor

880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacı bulunuyor

Yaklaşık 880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacının bulunduğu bölgede, ağaçların boyları 8 ila 12 metre arasında değişiyor. 

3 Zeytinler sofralık ve yağlık olmak üzere ayrılıyor

Zeytinler sofralık ve yağlık olmak üzere ayrılıyor

Üreticiler olgunlaşan zeytinleri topladıktan sonra ürünleri sofralık ve yağlık olarak ayırarak işlemeye başlıyor.

4 "Ağaçlara çocuklarımız gibi bakıyoruz"

"Ağaçlara çocuklarımız gibi bakıyoruz"

Hasadın sürdüğü bölgede zeytinlerini toplamaya devam eden Mehmet Boztepe (69), ağaçlara çocukları gibi baktıklarını söyledi.

5 "Dedelerimizden devraldık"

"Dedelerimizden devraldık"

Boztepe yaptığı açıklamada "Babalarımız, dedelerimiz bu zeytin üretimini yaptılar, bizde onlardan devraldık. Biz suni gübre kullanırız. Ağaçlarımız sürekli sulanır. Bizde zeytin ağacı sallanmaz. Biz dalından tek tek toplarız. Bu nedenle yumuşamaz. Ama yere düşerse yumuşar. Suyumuz dağdan geliyor. Belli aralıklarda sulama yaparız" dedi.
 

6 "En yaşlı ağaç 100 yaşında olabilir"

"En yaşlı ağaç 100 yaşında olabilir"

95 yaşındaki Abdullah Toraman ise "Zeytin ağaçlarımızın en yaşlısı 100 yaşında olabilir. Bunu kimse bilmez. Çocukken zeytin toplamaya başladık. Köyden eşekle gelirdik zeytin toplamaya. Zeytini yükler geri götürürdük. Bu zeytinleri toplamak için ağaç merdivenleri yaptık. Şimdiki merdivenlerden daha sağlam onlar" ifadelerini kullandı.

7 "Çok ünlü bir yağımız var"

"Çok ünlü bir yağımız var"

Bir başka üretici Aziz Yılmaz ise, "Biz zeytini sofralık ayırırız, yağlık ayırırız bi de beyaz ayırıyoruz üç çeşit. Yağımızı yağ fabrikasına çıkartırız. Asit oranı çok düşük olduğundan lezzet ödülü olmuştur. Çok ünlü bir yağımız var. Zeytinimizin özelliği de şudur; kabuğu incedir. Bir haftaya tatlanır. Zeytin bağlığımızın ne zaman oluştuğunu kimse bilmiyor. Biz ağaçlarımıza çok iyi bakarız. Çocuklarımıza bakar gibi bakarız" diye konuştu.

8 Coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı

Coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı

Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetişen ve "Üstün Lezzet Ödülü" ile uluslararası tanınırlık kazanan Butko Zeytini için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı. 
 

9 Marka değerinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Marka değerinin güçlendirilmesi hedefleniyor

Bölge halkı tarafından nesiller boyu korunan asırlık zeytin ağaçları, hem ekonomik hem de kültürel değer olarak öne çıkarken, Artvin Ticaret Borsası'nın yürüttüğü çalışma ile ürünün marka değerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL