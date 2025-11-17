Pekin'de "Üstün Lezzet Ödülü" kazandı: 95 yaşındaki üreticinin hasat hikayesi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yetişen ve uluslararası arenada “Üstün Lezzet Ödülü” ile bilinirlik kazanan Butko Zeytini’nde hasat sürerken, ürünün coğrafi işaret tescili için de resmi süreç başlatıldı.
1 Farklı bölgelerde yoğun talep görüyor
2006 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda "Üstün Lezzet Ödülü" kazanan Butko Zeytini, Çoruh Vadisi'nin mikroklima özelliği sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun talep görüyor.
2 880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacı bulunuyor
Yaklaşık 880 dekarlık alanda 25 bin zeytin ağacının bulunduğu bölgede, ağaçların boyları 8 ila 12 metre arasında değişiyor.
3 Zeytinler sofralık ve yağlık olmak üzere ayrılıyor
Üreticiler olgunlaşan zeytinleri topladıktan sonra ürünleri sofralık ve yağlık olarak ayırarak işlemeye başlıyor.
4 "Ağaçlara çocuklarımız gibi bakıyoruz"
Hasadın sürdüğü bölgede zeytinlerini toplamaya devam eden Mehmet Boztepe (69), ağaçlara çocukları gibi baktıklarını söyledi.
5 "Dedelerimizden devraldık"
Boztepe yaptığı açıklamada "Babalarımız, dedelerimiz bu zeytin üretimini yaptılar, bizde onlardan devraldık. Biz suni gübre kullanırız. Ağaçlarımız sürekli sulanır. Bizde zeytin ağacı sallanmaz. Biz dalından tek tek toplarız. Bu nedenle yumuşamaz. Ama yere düşerse yumuşar. Suyumuz dağdan geliyor. Belli aralıklarda sulama yaparız" dedi.
6 "En yaşlı ağaç 100 yaşında olabilir"
95 yaşındaki Abdullah Toraman ise "Zeytin ağaçlarımızın en yaşlısı 100 yaşında olabilir. Bunu kimse bilmez. Çocukken zeytin toplamaya başladık. Köyden eşekle gelirdik zeytin toplamaya. Zeytini yükler geri götürürdük. Bu zeytinleri toplamak için ağaç merdivenleri yaptık. Şimdiki merdivenlerden daha sağlam onlar" ifadelerini kullandı.
7 "Çok ünlü bir yağımız var"
Bir başka üretici Aziz Yılmaz ise, "Biz zeytini sofralık ayırırız, yağlık ayırırız bi de beyaz ayırıyoruz üç çeşit. Yağımızı yağ fabrikasına çıkartırız. Asit oranı çok düşük olduğundan lezzet ödülü olmuştur. Çok ünlü bir yağımız var. Zeytinimizin özelliği de şudur; kabuğu incedir. Bir haftaya tatlanır. Zeytin bağlığımızın ne zaman oluştuğunu kimse bilmiyor. Biz ağaçlarımıza çok iyi bakarız. Çocuklarımıza bakar gibi bakarız" diye konuştu.
8 Coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı
Öte yandan Artvin'in Yusufeli ilçesinde yetişen ve "Üstün Lezzet Ödülü" ile uluslararası tanınırlık kazanan Butko Zeytini için coğrafi işaret tescil süreci başlatıldı.