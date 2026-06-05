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Bedelli askerlikte son gün 30 Haziran: Temmuz'da fiyat güncellenecek

MSB, bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre artacağını belirterek, mevcut fiyattan yararlanmak isteyenler için son tarihi duyurdu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bedelli askerlikte son gün 30 Haziran: Temmuz'da fiyat güncellenecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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