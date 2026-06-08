ÇAYKUR yaş çay alımına 1 günlük ara vereceğini açıkladı

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs'ta başlayan yaş çay hasat döneminde, alımların yoğun şekilde devam ettiği hatırlatıldı.

Alım süreçlerinde üreticilerin işlemlerinin azami ölçüde kolaylaştırıldığı ifade edilerek, günlük 9 bin 250 ton olan işleme kapasitesinin üzerine çıkılarak, yaklaşık 18 bin ton stok seviyesine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ulaşılan stok seviyesinin üreticilerin emaneti olan yaş çayların, kuru çaya dönüştürülmesi aşamasında kalite kriterlerine riayet edilmesi bakımından oldukça kritik bir duruma işaret ettiği vurgulandı.

Üreticilerin yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla 4 Haziran Perşembe günü yaş çay alımlarına 1 günlük ara verileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut ortamda, sürgün dönemlerinin hasat süreleri oldukça kısalmış durumdadır. Gelinen noktada üretilen ürünlerin alınması için sürgün boyunca tüm imkanlarımızın seferber olmaya devam edeceğini ve üreticilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çayımıza sahip çıkarak, sezonu nihayete erdireceğimizi ifade ediyoruz."