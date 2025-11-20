ARA
  • Yurt dışı üretici fiyat endeksinde hem yıllık hem aylık artış

TÜİK tarafından açıklanan 2025 yılı ekim ayına ait verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 28,75, aylık ise yüzde 0,90 oranında artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılının Ekim ayına ait  yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2025 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,75 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 25,13 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 28,68 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,78, imalatta yüzde 28,68 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 25,85 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,17 artış, enerjide yüzde 14,35 artış, sermaye mallarında yüzde 27,64 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,83 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,74 artış, imalatta yüzde 0,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,12 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,82 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95 artış, enerjide yüzde 3,50 azalış, sermaye mallarında yüzde 0,07 artış olarak gerçekleşti.

