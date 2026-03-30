DMM'den 'Türkiye’nin İran lehine savaşa katılacağı ya da Lübnan'a gireceği' iddialarına yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği" yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların dezenformasyon ürünü olduğunun altı çizilen açıklamada, Türkiye'nin başından beri savaşın tarafı olmadığını ifade ettiği de kaydedildi.

"Kamuoyu asılsız iddialara itibar etmemeli"

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği belirtilirken, ayrıca yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması gerektiği de ifade edildi:

"Bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği" yönündeki iddialar dezenformasyon ürünüdür.

Türkiye Cumhuriyeti, başından itibaren savaşın tarafı olmadığını ifade etmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba göstermektedir. Türkiye’nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

Bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlar, aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olup, Türkiye’nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü de gölgelemeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alınması önemle rica olunur."