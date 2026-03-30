Yağış Ne Zaman Sona Ercek?

Kısa ve orta vadeli tahminlerin birleştiği nokta, İstanbul'un yaklaşık bir hafta boyunca yağışlı sistemin etkisi altında kalacağı yönünde.

Net Tarih: Mevcut modellere göre yağışların 6 Nisan 2026 Pazartesi günü kenti terk etmesi bekleniyor.

Süreç: Bu tarihe kadar aralıksız devam edecek olan yağışlar, şehirdeki baraj doluluk oranları için olumlu bir haber olsa da günlük yaşam ve ulaşım açısından zorlayıcı olabilir.