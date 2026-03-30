İstanbul, haftanın ilk iş gününe (30 Mart 2026) gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış ve fırtınayla başladı. Kent genelinde metrekareye yer yer 54 ile 93 kilogram arasında yağış düşerken, hayatı durma noktasına getiren ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve bölge tahmin merkezlerinden alınan güncel verilere göre, yağışın kısa süre içinde şehri terk etmesi beklenmiyor.
İstanbul için paylaşılan güncel meteorolojik veriler, kapalı ve yağışlı havanın kısa süreli bir geçiş olmadığını, aksine önümüzdeki bir haftalık sürece damga vuracağını gösteriyor. Megakentte yaşayanlar için "Yağmur ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı artık netleşmiş durumda.
İstanbul 5 Günlük Hava Durumu Tablosu
Hafta boyunca gökyüzü bulutlarla kaplı kalacak ve yağışlar farklı şiddetlerde etkisini sürdürecek:
|Gün
|Beklenen Hava Durumu
|Bugün (Pazartesi)
|Yağışlı
|Salı
|Sağanak Yağışlı
|Çarşamba
|Sağanak Yağışlı
|Perşembe
|Sağanak Yağışlı
|Cuma
|Sağanak Yağışlı
|Cumartesi
|Yağmurlu
Yağış Ne Zaman Sona Ercek?
Kısa ve orta vadeli tahminlerin birleştiği nokta, İstanbul'un yaklaşık bir hafta boyunca yağışlı sistemin etkisi altında kalacağı yönünde.
Net Tarih: Mevcut modellere göre yağışların 6 Nisan 2026 Pazartesi günü kenti terk etmesi bekleniyor.
Süreç: Bu tarihe kadar aralıksız devam edecek olan yağışlar, şehirdeki baraj doluluk oranları için olumlu bir haber olsa da günlük yaşam ve ulaşım açısından zorlayıcı olabilir.
Hafta Boyunca Dikkat Edilmesi Gerekenler
İstanbul'da bu hafta "sağanak yağış" ve "yağmurlu hava" ifadeleri tahminlerde baskın durumda. Bu durum beraberinde şu riskleri getiriyor:
Sürekli Islak Zemin: Yağışın günlere yayılması nedeniyle yollarda su birikintileri ve kayganlaşma riski sürekli olacak.
Sıcaklık Değerleri: Bulutlu ve yağışlı hava nedeniyle hissedilen sıcaklıkların düşük seyretmesi, bahar serinliğinin tüm hafta hissedilmesi bekleniyor.
Görüş Mesafesi: Özellikle sağanak geçişleri sırasında görüş mesafesinin düşebileceği uyarısı yapılıyor.