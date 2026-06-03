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  • Dokunmanın bedeli 699 bin TL!... Eşsiz doğal miras çiçek açtı

Dokunmanın bedeli 699 bin TL!... Eşsiz doğal miras çiçek açtı

Bilimsel adı Rhaponticoides Mykalea olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinin sembolik ve endemik çiçeği Tülüşah (Aydın Gaşağı) çiçek açtı. Bu çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 245 lira olarak belirlendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dokunmanın bedeli 699 bin TL!... Eşsiz doğal miras çiçek açtı

Bu yıl ilk olarak Soğucak altındaki belediyeye ait park alanında açan Tülüşah, görkemli güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Adını, Milli Park’ın da bulunduğu Samson Dağları’nın antik isminden alan Tülüşah, IUCN Tehlike Kategorisi’nde "CR" (Çok Tehlikede) olarak yer almakta olup, Yaylaköy’den başlayarak denize doğru uzanan Soğucak eteklerinde yayılış gösteriyor.
Tülüşahların koparılması, yaşam alanlarının tahrip edilmesi veya bitkilere zarar verilmesi halinde, 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Tülüşahların endemik bir bitki olduğundan ve Kuşadası’nın sembolü olduğundan bahseden için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "4 Haziran 2026 Perşembe günü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nün organizasyonunda, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde saat 14.30’da Tülüşah Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecektir. 

Dokunmanın bedeli 699 bin TL!... Eşsiz doğal miras çiçek açtı-1

Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, DKMP Söke Şefliği, Yayla İlkokulu, İstek Kuşadası Okulları, Merdiven Toplumsal Girişim Gelişim Derneği, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) ve EKODOSD Derneği sergiye katkı sunmaktadır. Kuşadası’nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Tülüşahı daha yakından tanımak için tüm halkımızı serginin açılışına bekliyoruz" dedi.

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