Gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti

Türk televizyonculuğunun tanınan isimlerinden, gazeteci ve sunucu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle Bodrum'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlçede yaşayan Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Reha Muhtar kimdir?

Türk televizyonculuğunun tanınan isimlerinden Reha Muhtar, 1959 yılında dünyaya geldi. Muhtar, ilk öğretim, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı.

Yüksek öğrenimine ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda devam etti ve buradan mezun oldu.

Reha Muhtar, gazetecilik hayatına 1980 yılında başladı. 1981 yılında Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda, dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. Muhtar daha sonra, Yunanistan'ın başkenti Atina'da muhabir olarak görev yaptı.

1990'lı yıllarda televizyon haberciliğinde adından sıkça söz ettiren Reha Muhtar, TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, atv, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk başta olmak üzere birçok televizyon kanalında haber sunuculuğu, programcılık ve yöneticilik görevlerini üstlendi.

"Ateş Hattı", "Çapraz Ateş", "Çok Farklı" ve "Son Kale" gibi programlarla geniş kitleler tarafından tanındı.

Reha Muhtar, televizyon kariyerinin yanı sıra Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Muhtar son olarak, 2016 yılı Kasım ayında da Vatan gazetesinden ayrıldı.

Reha Muhtar'ın Mina, Poyraz ve manevi kızı Ayşe Nazlı olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.